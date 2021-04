Dax bleibt auch nach US-Inflationsdaten im Plus

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Dienstagnachmittag sein moderates Plus behauptet. Zuletzt stand der Leitindex 0,23 Prozent höher auf 15.250,31 Punkten. Damit bleibt er in Reichweite seines vor einer Woche erreichten Rekordhochs von rund 15.312 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Dienstagnachmittag um 0,70 Prozent auf 32.698,34 Punkte zu. Im Plus mit 0,2 Prozent notierte auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50.

Delivery Hero lagen mit plus 4,3 Prozent vorne im Dax. Positiven Einfluss hatten hier die jüngsten Zahlen von Just Eat Takeaway. Die Lieferando-Mutter profitiert in der Corona-Pandemie weiter vom Bestell-Boom.

Im Sog der Kursgewinne des Schweizer Duftstoff- und Aromenherstellers Givaudan legten die Titel des deutschen Konkurrenten Symrise im MDax um zweieinhalb Prozent zu. Givaudan gewann zum Jahresauftakt an Schwung.

Der Euro legte nach der Veröffentlichung der im März deutlich angezogenen US-Inflation zu. Die Gemeinschaftswährung kostete 1,1930 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montag auf 1,1904 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,37 Prozent am Vortag auf minus 0,34 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,20 Prozent auf 144,74 Punkte. Der Bund-Future notierte mit minus 0,03 Prozent auf 171,23 Punkte.

