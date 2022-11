Frankfurt/Main. Die britische Großbank HSBC zeigte sich beeindruckt von der «Schönwetterperiode» im Dax, die seit etwas mehr als acht Wochen in Folge andauere. So etwas sei dem Aktienbarometer in seiner gesamten Historie seit 1988 nur fünf Mal gelungen, schrieben sie. «Zu mehr als zehn positiven Wochen in Serie kam es dabei nie. Das zeigt, wie außergewöhnlich die aktuelle Erholungsserie ist.»

