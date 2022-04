Dax baut Gewinne aus

Frankfurt/Main. Der MDax der mittelgroßen Titel legte um 0,94 Prozent auf 30 692 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,5 Prozent.

Trotz Rekordinflation bleiben die Zinsen im Euroraum vorerst unverändert. Die EZB beließ den Leitzins auf dem Rekordtief von null Prozent. Die Währungshüter bekräftigten zugleich aber, auf ein Ende ihrer ultralockeren Geldpolitik zuzusteuern. Ökonomen halten einen ersten Zinsschritt noch in diesem Jahr für möglich. In den USA und Großbritannien haben die Notenbanken den Leitzins hingegen bereits erhöht.

Weil es erst einmal nicht zu einer unerwarteten Beschleunigung der geldpolitischen Straffung gekommen sei, griffen an der Börse die Anleger wieder zu, hieß es aus dem Handel.

Gewinne verbuchten Aktien aus der Luftfahrtbranche. Im Dax gehörten Airbus und MTU zu den Favoriten mit einem Zuwachs von bis zu gut zwei Prozent. Fraport waren mit plus 4,5 Prozent unter den Top-Werten im MDax, in dem auch die Lufthansa-Papiere um 2,4 Prozent anzogen. Luftfahrtwerten half, dass der Billigflieger Wizz Air offenbar ein gutes Quartal hinter sich hat. Der operative Verlust scheine geringer als ursprünglich von der Billigfluglinie erwartet auszufallen, hieß es dazu von JPMorgan. Am Vortag hatten bereits gute Zahlen von Delta Air Lines den Papieren der Fluggesellschaften Auftrieb gegeben.

Volkswagen verloren am Dax-Ende nach Eckdaten zum ersten Quartal und Verkaufszahlen 1,7 Prozent.

Sehr schwach zeigten sich im SDax auch die Papiere des Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns Drägerwerk mit minus 5,7 Prozent. Wegen zunehmender Schwierigkeiten bei der Lieferung elektronischer Bauteile sei nur noch das Erreichen des unteren Endes des Prognosebandes zu erwarten, teilte die Lübecker mit.

Die Titel des Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto1 steckten mit einem Plus von mehr als zwölf Prozent ihre Vortagesschwäche problemlos weg. Ferner verteuerten sich die Aktien des Südzucker-Konzerns und dessen Tochter Cropenergies nach Eckzahlen und Aussagen zum weiteren Geschäftsverlauf um 3,6 beziehungsweise 5,1 Prozent.

Der Euro gab nach den EZB-Entscheidungen nach. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0877 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0826 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,72 Prozent am Vortag auf 0,68 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,17 Prozent auf 136,85 Punkte. Der Bund-Future stand 0,03 Prozent höher auf 155,50 Punkten.

