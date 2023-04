Börse in Frankfurt Dax auf Jahreshoch trotz Ölpreisanstiegs

Der Dax ist am Dienstag auf den höchsten Stand in diesem Jahr gestiegen. Mit 15.736 Punkten in der Spitze erholte er sich zugleich vom schwächeren Wochenstart. Am Nachmittag lag der deutsche Leitindex 0,92 Prozent höher als am Vortag bei 15.724,14 Zählern. Im Jahr 2023 steht damit ein Plus von 12,9 Prozent zu Buche.