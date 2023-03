Börse in Frankfurt Dax-Anleger verhalten optimistisch

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Dienstag mit Aktienkäufen zurückgehalten. Nach den Turbulenzen in der vergangenen Woche und einer Erholungsbewegung am Montag herrsche «vorsichtiger Optimismus», kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets die Stimmung. «Trotz der Unsicherheiten im Bankensektor sind die Anleger zuversichtlich, dass sich die deutsche Wirtschaft in den kommenden Monaten gegen die zahlreichen Krisen behaupten kann.» Zugleich wollten sie wohl aber erst einmal abwarten, wie sich die Lage weiterentwickele.