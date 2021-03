Berlin. Bei der Deutschen Bahn schwelt ein schwerer Tarifkonflikt. Die beiden Bahngewerkschaften sind tief zerstritten. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) sieht sich vom Tarifeinheitsgesetz bedroht und will der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) Mitglieder abjagen. GDL-Chef Claus Weselsky rechnet im Interview mit dem Bahn-Management ab und spricht über Streiks zu Ostern.

Herr Weselsky, Sie kritisieren die Boni-Gier in der Führungsetage der Bahn, beleidigen ihre Konkurrenzgewerkschaft EVG und fordern die Zerschlagung des Konzerns. Warum schießen Sie verbal so scharf?

Claus Weselsky: Die Schärfe hat die Bahn reingebracht, indem sie uns im November 2020 im Rahmen der Schlichtung den Stuhl vor die Tür setzte. Sie lehnte es ab, einen Grundsatztarifvertrag, wie wir ihn 2015 bis 2020 hatten, fortzusetzen. Ich gehöre nicht zu denen, die, wenn sie links eine geknallt kriegen, die rechte Backe auch noch hinhalten. Stattdessen wollten die Arbeitgeber eine trilaterale Vereinbarung zwischen EVG, Bahn und GDL. Die Bahn hat deutlich gemacht, dass wir unsere Tarifverträge so weit zurückfahren sollten, dass sie denen der EVG ähnlich werden. Andernfalls wollte sie das Tarifeinheitsgesetz (TEG) anwenden. Das wäre ein Ende der Pluralität von Tarifverträgen.

Sie fordern 4,8 Prozent mehr Lohn, eine Corona-Prämie und viele weitere Verbesserungen. Die Bahn beziffert das Gesamtpaket auf 46 Prozent mehr Personalkosten. Ist das nicht ein bisschen dick aufgetragen?

Weselsky: In dieser Tarifverhandlungsrunde reden wir nicht nur über 4,8 Prozent oder wie die Deutsche Bahn ausgerechnet hat 46 Prozent Einkommenssteigerung, sondern wir reden in erster Linie über einen Sanierungstarifvertrag mit Sparmaßnahmen in der Führungsetage. Wenn der Konzern schlecht gemanagt wird, haben die Führungskräfte ihre Boni abzugeben. Wenn das nicht gewährleistet ist, gibt es für diejenigen, die die Eisenbahn draußen am Fahren halten, keinen Grund für einen Sanierungsbeitrag. Wasser predigen und Wein trinken geht nicht mit uns.

Das Tarifeinheitsgesetz (TEG) sieht vor, dass in einem Betrieb nur der Tarif der mitgliederstärksten Gewerkschaft gilt. Das ist nur selten die GDL. Wie geht es für Sie weiter?

Weselsky: Die Mehrheit stellen wir in einem größeren Teil der 65 Betriebe, in dem beide Gewerkschaften aktiv sind. Der erste Schritt ist nun, dort mehr Mitglieder zu bekommen. Der zweite Schritt besteht darin, in den weiteren 120 Betrieben der Infrastruktur, also dem Netz, Station&Service, Energie oder den Instandhaltungswerken, Mitglieder zu werben. Eine Mehrheit werden wir dort nicht heute oder morgen, aber übermorgen erreichen. Das klingt verrückt, ist es aber nicht. Von den angeblich 185 000 Mitgliedern der EVG sind ungefähr zwei Drittel Rentner und Pensionäre. Dann bleiben noch rund 65 000 aktive Mitglieder in den Betrieben. Von den 35 000 GDL-Mitgliedern sind exakt nur 20 Prozent Rentner und Pensionäre. Und die konzentrieren sich in den 65 Wahlbetrieben. Und jeder Tag, der hier vergeht, bis es zur Tarifkollision kommt, ist ein Tag für die GDL, weil mehr Mitglieder bei uns eintreten. Bei der anderen Seite treten Mitglieder aus. Der Frust der EVG-Mitglieder steigt jeden Tag an. Was glauben Sie, wie sich die Eisenbahner die Augen reiben, wenn sie lesen, wie sich ihre Führungskräfte die Taschen vollstopfen, während die EVG 2020 eine Nullrunde abschließt. Die wissen sofort, was da nicht stimmt und wer es verpennt hat.

Erst einmal zählt das TEG. Selbst wenn Sie einen Abschluss erreichen, wird er womöglich gar nicht angewendet.

Weselsky: Das TEG ist unseres Erachtens verfassungswidrig. Das Zählverfahren, wer wo die Mehrheit hat, ist gerichtliches Neuland. Schauen wir mal, was dabei herauskommt. Vielleicht findet sich ein mutiger Arbeitsrichter, der den Fall gleich dem Bundesverfassungsgericht vorlegt.

Müssen sich die Bahnkunden dann zu Ostern auf Streiks einstellen?

Weselsky: Bis jetzt wurde ja nicht einmal verhandelt. Streiks finden erst statt, wenn die Gespräche zu keinem Ergebnis führen. Ich habe den Eindruck, die Bahn hätte gerne einen Streik, um den Eindruck zu erwecken, wir könnten gar nicht genug kriegen. Beantworten kann ich die Frage nach einem Arbeitskampf heute nicht. Dass die GDL streiken kann, weiß jeder. Klar ist auch: Mit uns wird es keine lineare Erhöhung um 1,5 Prozent geben. Die Eisenbahner draußen halten den Verkehr aufrecht und deswegen haben sie mehr verdient als 1,5 Prozent.