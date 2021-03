Mannheim. Am Montag hat die MVV Energie eine Studie vorgestellt, wie die Stadt Mannheim bis 2050 klimaneutral werden kann. Am Dienstag haben nun die Bürgerinitiativen „Mannheim kohlefrei“ und „Heidelberg kohlefrei“ eine weitere Studie präsentiert, wie die Fernwärme in der Rhein-Neckar-Region bereits ab 2030 weitgehend erneuerbar erzeugt werden kann. Ein Überblick.

Wer hat diese Studie durchgeführt?

AdUnit urban-intext1

Mitglieder der Bürgerinitiativen haben zunächst die Potenziale einer regenerativen Fernwärmeerzeugung erhoben. Anschließend haben der BUND Heidelberg und das Umweltforum Mannheim das Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik in Kassel beauftragt, die Ergebnisse zu prüfen und die Kosten zu berechnen.

Was sind die zentralen Ergebnisse dieser Studie?

Die Fernwärme in der Region könnte bereits ab 2030 ohne das Grosskraftwerk Mannheim (GKM) erzeugt werden – und zwar zu 84 Prozent aus erneuerbaren Energien. Die restlichen 16 Prozent sind zurückzuführen auf nicht-biogene Abfälle, die im Müllheizkraftwerk auf der Friesenheimer Insel in Mannheim verbrannt werden.

Woher würde in diesem Szenario die Fernwärme kommen?

Zu jeweils etwa einem Viertel aus drei Geothermie-Anlagen und aus Flusswärmepumpen in Rhein und Neckar. Etwa ein Drittel käme aus dem Müllheizkraftwerk. Den Rest würden bestehende Anlagen in Mannheim und Heidelberg, etwa das Biomasse-Kraftwerk auf der Friesenheimer Insel, beisteuern. Zudem müssten ein neues Biomethan-Heizkraftwerk und ein gasbetriebenes Spitzenlast-Heizwerk gebaut werden.

Was würden diese Pläne insgesamt kosten?

AdUnit urban-intext2

Die Studie geht von Investitionskosten von insgesamt rund 1,56 Milliarden Euro aus.

Was hieße das für die Verbraucherinnen und Verbraucher?

Das lässt sich nur schwer konkret vorhersagen, weil es von unterschiedlichen Faktoren abhängt. Ein wesentlicher ist der künftige Preis für den CO2-Ausstoß, den die Energieversorger bezahlen müssen. Steigt er auf 80 Euro pro Tonne, würde der Fernwärmepreis der Studie zufolge, unter Berücksichtigung der Investitionskosten, inflationsbereinigt – also vergleichbar mit dem heutigen Niveau – auf 11,8 Cent pro Kilowattstunde steigen. Genauso teuer würde es für die Endkunden den Berechnungen nach allerdings auch, wenn das GKM 2030 noch etwa ein Drittel zur Fernwärmeversorgung beitragen würde. Läge der CO2-Preis dagegen etwa bei 34 Euro (aktuell sind es rund 25 Euro) pro Tonne, betrüge der Fernwärmepreis ohne das GKM gut elf Cent – mit ihm wären es neun Cent. Zurzeit zahlen Privatkunden der Studie zufolge zwischen neun und elf Cent pro Kilowattstunde. Ein Haushalt mit einer Wohnfläche von 100 Quadratmetern und einem Verbrauch von 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter müsste bei Umsetzung der vorgestellten Wärmewende-Pläne also etwa mit jährlichen Mehrkosten von 200 Euro rechnen.

Was würde das für den Klimaschutz bedeuten?

AdUnit urban-intext3

Würde die Fernwärme bereits ab 2030 ohne das GKM erzeugt, könnten den Berechnungen zufolge allein bei der Wärmeproduktion jährlich gegenüber heute rund 360 000 Tonnen CO2 eingespart werden. Nimmt man die damit einhergehende Stromproduktion dazu, läge der Wert laut der Analyse sogar bei mehr als zwei Millionen Tonnen.

Auf welchen Annahmen beruhen diese Ergebnisse?

AdUnit urban-intext4

Um die Berechnungen durchführen zu können, mussten eine Reihe von Annahmen getroffen werden. So gehen die Autorinnen und Autoren unter anderem davon aus, dass die Neuausrichtung des hiesigen Fernwärmenetzes durch den Bund mit rund 360 Millionen Euro gefördert werden kann. Auch wird unterstellt, dass der Wärmebedarf künftig sinkt, weil jährlich mindestens 2,5 Prozent der Gebäude saniert werden. Zudem wird etwa angenommen, dass Biomüll künftig verstärkt getrennt gesammelt wird und verwertet werden kann.

Wie realistisch sind diese Annahmen?

Das ist schwierig einzuschätzen, weil es unter anderem von politischen Entscheidungen abhängt. Dem Vernehmen nach liegt das Gesamtbudget des bundesweiten Förderprogramms zur Unterstützung der Umgestaltung der Fernwärmenetze aktuell bei einer Milliarde Euro. Die Gebäudesanierungsrate dürfte zurzeit bei unter einem Prozent liegen. Es bedürfte also erheblicher Anstrengungen, um die getroffenen Annahmen zu erreichen.

Was fordern die Bürgerinitiativen nun?

Sie wollen unter anderem, dass die Städte Mannheim und Heidelberg ebenfalls eine unabhängige wissenschaftliche Studie zu diesem Thema in Auftrag geben und einen Umsetzungsplan erarbeiten, der ab 2022 realisiert werden kann. Ein Klimabeirat aus zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern soll diesen Prozess begleiten. Alle Ergebnisse sollen zeitnah und vollständig veröffentlicht werden.

Was sagt die MVV Energie zu der Studie?

Ein MVV-Sprecher begrüßte das Papier als weiteren Beitrag zu der vom Unternehmen in Auftrag gegebenen Studie, die den Weg Mannheims zur Klimaneutralität aufzeige. Im Kern seien sich beide Studien darin einig, erklärte der Sprecher, dass Klimaneutralität auch in einer hoch industrialisierten Stadt wie Mannheim als Beitrag zur Einhaltung des im Pariser Klimaschutzabkommen beschriebenen 1,5-Grad-Ziels machbar sei. Dabei komme der Sicherung der Zukunft der Fernwärme „als unverzichtbarer Baustein einer klimaneutralen Wärmeversorgung eine bedeutende Rolle zu“.

In diesem Wärmebereich kämen „beide Studien zu einem ähnlichen Bild, wie eine klimaneutrale Wärmeerzeugung realisiert werden kann“, so der MVV-Sprecher weiter. Das Unternehmen sei dabei bereits mitten in der Umsetzung. Es komme nun darauf an, „diesen Weg zur ,grünen Wärme’ in dem gemeinsamen Willen zu Klimaschutz konsequent fortzuführen, um die ambitionierten Ziele auch in Mannheim und in der Metropolregion Rhein-Neckar erreichen zu können“, erklärte er.