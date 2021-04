Das ist der Nachfolger

Seit Monaten übernimmt Joachim Horners Stellvertreter Bruno Buschbacher (Bild) schon wichtige Termine und Verhandlungen, damit die Amtsübergabe möglichst reibungslos verläuft. Ab 1. Mai ist Buschbacher Betriebsratsvorsitzender am Mannheimer Daimler-Standort. Das Gremium besteht derzeit aus 37 Mitgliedern.

Buschbachers Antrieb ist es, sich bei seiner Arbeit für andere Menschen einzusetzen. „Die Gestaltung der Arbeitsbedingungen und der menschliche Umgang – trotz aller wirtschaftlichen Zwänge und anstehenden Herausforderungen für die Mobilität – sind für mich hierbei von enormer Bedeutung.“

Der 42-Jährige lebt in Frankenthal (Pfalz) und ist gelernter Industriemechaniker. Mitglied im Betriebsrat ist er seit 2002, stellvertretender Vorsitzender seit 2018. In seiner Freizeit geht er Laufen und spielt Fußball – in der Alte-Herren-Mannschaft des ASV Mörsch. jung