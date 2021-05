Darf nur der Lindt-Hase Gold tragen?

Karlsruhe. „In Gold gekleidet, mit rotem Band geschmückt und mit einer Glocke versehen“ – so beschreibt der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt seinen bekannten hockenden Osterhasen. Aber es ist nicht alles Lindt, was glänzt: Auch die Konkurrenz bringt goldene Osterhasen in die Süßigkeitenregale, sehr zum Ärger von Lindt. Das Unternehmen beansprucht den goldenen Farbton exklusiv für sich. Zu Recht? Darüber hat am Donnerstag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verhandelt (Az.: I ZR 139/20).

Im Mai 2017 hat sich Lindt die Farbmarke „gold (Pantone Premium Metallics coated 10126 C)“ eintragen lassen. Aber die Confiserie Heilemann aus Woringen im Allgäu hat die Löschung beantragt, das Verfahren liegt beim Bundespatentgericht. Lindt wiederum hat Heilemann auf Unterlassung und Schadenersatz verklagt. Denn auch der mittelständische Hersteller hat sitzende Schokohasen in Goldfolie im Sortiment – mit buntem Halsband und Schleifchen.

„Überragend bekannt“

Lindt will sich öffentlich nicht äußern, hat vor Gericht aber vor allem mit der Verwechslungsgefahr argumentiert. Der Farbunterschied sei minimal, das Heilemann-Logo an der Flanke des Hasen kaum zu erkennen. Volle Absicht, unterstellt Lindt – die Kunden sollten glauben, sie hätten den Original-„Goldhasen“ vor sich. Laut Lindt ist der eigene Goldton „überragend bekannt“, knapp 80 Prozent aller potenziellen Schokohasen-Käufer verständen ihn als sogenannten Herkunftshinweis. Tatsächlich trägt der Lindt-Hase seit seinen Anfängen 1952 Goldfolie. Aber auch Heilemann will nicht auf die Farbe verzichten – schon weil „es eine auch nur annähernd so attraktive Farbe wie Gold gar nicht gebe“. Das Urteil soll in den kommenden Wochen fallen. dpa