Pascal Daleiden (Bild) ist ab 1. März Country Managing Director (CMD) für Hitachi Energy in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er folgt auf Martin Schumacher, der Ende Februar nach 28 Dienstjahren in Ruhestand ging. Pascal Daleiden begann 2009 im Unternehmen und ist derzeit Local Sales and Marketing Manager für Deutschland bei Hitachi Energy.

Der Schweizer Industriekonzern ABB

...