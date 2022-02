Daimler Truck übernimmt Zeitarbeiter

Wörth. Standortleitung und Betriebsrat von Daimler Truck in Wörth (Pfalz) haben sich darauf geeinigt, ab März 150 Zeitarbeiter in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu übernehmen. Das teilte eine Konzernsprecherin am Dienstag mit. Die neuen Jobs entstehen demnach unter anderem in den Montagebereichen wie dem Fahrerhausinnenausbau, der Chassis (Fahrgestelle) sowie in der Vor- und Endmontage.

„Die Nachfrage nach unseren Lkw ist weiterhin hoch“, erklärte der Standortverantwortliche Andreas Bachhofer. Deshalb habe man sich entschieden, die Belegschaft in der Wörther Produktion zu verstärken. Der Betriebsratsvorsitzende Thomas Zwick begrüßte die Übernahmen. Man könne „trotz der pandemischen Situation Kolleginnen und Kollegen in ein festes Arbeitsverhältnis bringen“, sagte er. Verhandlungen zur Übernahme von Zeitarbeitern hatte es im vergangenen Sommer gegeben, als auch eine Zukunftsvereinbarung für den Standort geschlossen worden war. Wie viele Zeitarbeiter derzeit insgesamt beschäftigt sind, darüber machte die Sprecherin keine Angaben.

Im vergangenen Jahr wurden rund 141 000 Lastwagen der Marke Mercedes-Benz in Europa verkauft, 20 Prozent mehr als 2020. Wörth mit rund 10 000 Beschäftigten ist das weltweit größte Lkw-Montagewerk von Daimler Truck. Seit Oktober 2021 wird dort der vollelektrisch angetriebene Lastwagen eActros in Serie produziert. Die Batteriepakete kommen aus Mannheim. jung