Daimler Truck steigert Absatz

Stuttgart/Mannheim. Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck mit großen Standorten in Mannheim und Wörth (Pfalz) hat im abgelaufenen Jahr seinen Absatz deutlich gesteigert. Mit 455 000 Einheiten seien weltweit rund 20 Prozent mehr Fahrzeuge abgesetzt worden als im Vorjahr, teilte das Unternehmen mit. Dazu habe eine Erholung in den wichtigsten Märkten vor allem in der ersten Jahreshälfte beigetragen.

Halbleitermangel bremst

Die Nachfrage in den Kernmärkten sei zwar auch in der zweiten Jahreshälfte stark geblieben. Die Versorgungsengpässe bei Halbleitern hätten aber die Produktion gebremst und damit das Volumenwachstum speziell bei den schweren Nutzfahrzeugen in den USA und Europa begrenzt. In diesen beiden Regionen nahmen die Verkaufszahlen daher nicht so stark zu wie in Asien. Trotz der sich gegen Ende des Jahres verschlechternden Lage bei Halbleitern hätten alle Segmente die Volumenziele erreicht, hieß es weiter.

Der vollelektrisch angetriebene Lastwagen eActros. © Daimler Truck

Rund 141 000 Lastwagen der Marke Mercedes-Benz wurden in Europa verkauft, 20 Prozent mehr als im Jahr 2020. In Asien setzte Daimler Truck 143 000 Fahrzeuge ab, ein Plus von 30 Prozent. Die besonders hart von der Corona-Krise in der Reisebranche getroffene Bussparte erreichte den Vorjahreswert von 19 000. Der Aktienkurs des Unternehmens verlor am Dienstag rund drei Prozent.

Daimler Truck, seit Kurzem eigenständig, will am 24. März die ausführlichen Zahlen zum Jahr 2021 und eine Prognose für 2022 veröffentlichen.

In Mannheim mit insgesamt 8300 Beschäftigten gibt es das Lkw-Motorenwerk und ein Werk von Evobus, in dem Busse für den öffentlichen Nahverkehr produziert werden. Seit Anfang Oktober läuft die Serienfertigung des elektrisch angetriebenen Lkw eActros im pfälzischen Wörth. Die Batteriepakete kommen aus Mannheim. dpa/jung