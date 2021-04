Daimler baut um

Stuttgart. Der Lastwagen- und Bushersteller Daimler Truck, der im Herbst an die Börse gebracht werden soll, will seine Technologie- und Antriebsaktivitäten künftig in einem neuen Geschäftsfeld bündeln. Zum 1. Juli sollen unabhängig von Verkaufsregionen alle Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten unter dem Dach einer eigenen Einheit namens Truck Technology Group zusammengefasst werden, wie es am Montag in einer Mitteilung des Unternehmens hieß. Zentrale Felder des neuen Geschäftsbereichs sind dem Vernehmen nach die Weiterentwicklung moderner Antriebe sowie von Fahrzeugsoftware, die vor allem bei der E-Mobilität eine entscheidende Rolle spielt. Im operativen Geschäft sollen allerdings die etablierten Marken des Unternehmens künftig eigenverantwortlicher handeln und Fahrzeuge bauen können.

Geplant ist, dass Daimler Truck im Herbst vom bisherigen Daimler-Gesamtkonzern abgetrennt und an die Börse gebracht wird. Demnach soll die Daimler AG als Dachgesellschaft auf lange Sicht sogar ganz verschwinden und zwei eigenständigen, dafür jeweils börsennotierten Unternehmen Platz machen: Mercedes-Benz für Autos und Vans – sowie Daimler Truck für Lastwagen und Busse. Dazu gehören die Standorte Mannheim (Lkw-Motorenwerk und Evobus) und Wörth (Lkw-Montagewerk).

Daimler-Personalvorstand Wilfried Porth wird die Aufspaltung offenbar zum Verhängnis. Die Deutsche Presse-Agentur will erfahren haben, dass sein Vertrag, der noch bis April 2022 läuft, wohl nicht verlängert wird. Bei Daimler Truck ist der bisherige Personalvorstand Jürgen Hartwig auch weiter auf diesem Posten eingeplant. Bei Mercedes-Benz besetzt Sabine Kohleisen, gebürtige Frankenthalerin, die Position als Personalvorständin und Arbeitsdirektorin. Ihr Vertrag läuft bis Oktober 2022.

Der 62 Jahre alte Porth ist zugleich Chef des baden-württembergischen Metall-Arbeitgeberverbandes Südwestmetall.

