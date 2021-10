CropEnergies hebt Ziele an

Mannheim. Der Mannheimer Ethanolhersteller CropEnergies hebt erneut seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 an. Wie die Tochtergesellschaft von Südzucker am Donnerstag mitteilte, erwartet sie für das Gesamtjahr nun einen Umsatz zwischen 1,02 und 1,07 Milliarden Euro. Bislang wurde mit einem Umsatz von 0,97 bis 1,01 Milliarden Euro kalkuliert. Im Vorjahr betrug der Umsatz 833 Millionen Euro. Das Geschäftsjahr endet am 28. Februar 2022.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aktie gewinnt fast zehn Prozent

Auch das operative Ergebnis soll deutlich höher liegen. CropEnergies rechnet nun mit 95 bis 125 Millionen statt bislang 65 bis 90 Millionen Euro. Im Vorjahr wurden 107 Millionen Euro erzielt. Nach der Ankündigung legte die Aktie deutlich zu. Bis zum Abend stieg ihr Kurs gegenüber dem Vortag um fast zehn Prozent.

Als Hauptgrund für die verbesserte Umsatz- und Ergebnisprognose nennt das Unternehmen „die insbesondere innerhalb der letzten beiden Wochen deutlich gestiegenen Ethanolerlöse“. CropEnergies stellt aus pflanzlichen Rohstoffen Ethanol her, das Spritsorten wie E10 beigemischt wird. Es soll helfen, klimaschädliches CO2 im Verkehr einzusparen. cs