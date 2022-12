CropEnergies baut neue Anlage in Zeitz

Mannheim. Der Biokraftstoffhersteller CropEnergies plant an seinem Standort Zeitz (Sachsen-Anhalt) eine Produktionsstätte für biobasierte Chemikalien. Bis spätestens Sommer 2025 solle die Anlage zur Herstellung von erneuerbarem Ethylacetat aus nachhaltigem Ethanol entstehen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mit. Vorgesehen ist eine Investitionssumme von 120 bis 130 Millionen Euro im Chemie- und Industriepark Zeitz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Produktionsanlage ist die erste des neuen CropEnergies-Geschäftsbereichs Biobased Chemicals (Biobasierte Chemikalien) und markiert nach Angaben des Unternehmens den nächsten Schritt bei der Diversifizierung in neue Märkte neben dem Mobilitätssektor. Im Sommer 2022 hatte CropEnergies über die Beteiligung an mehreren Start-ups berichtet, um dieses Ziel zu erreichen. Dazu gehört unter anderem die Herstellung von erneuerbarem Ethanol aus Abfall- und Reststoffen.

Bis zu 130 Millionen Euro investiert Crop-Energies in Zeitz. © CropEnergies

Das erneuerbare Ethylacetat der Südzucker-Tochter CropEnergies ist eigenen Angaben zufolge eine nachhaltige Alternative zu fossilen Produkten und reduziert Treibhausgasemissionen erheblich. Das Projekt soll innerhalb von zwei bis drei Jahren nach Inbetriebnahme rentabel sein.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ethanol CropEnergies setzt Produktion in Großbritannien fort Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Debatte Wie sieht eine biobasierte Welt aus? Mehr erfahren Energiewende EU-Kommission will Regeln für «grünen» Wasserstoff festlegen Mehr erfahren

Ethylacetat wird verwendet bei der Herstellung flexibler Verpackungen und Beschichtungen, Farben und Klebstoffen sowie in der Lebensmittel-, Getränke-, Kosmetik- und Pharmaindustrie. Der Spatenstich für die neue Anlage - die erste ihrer Art in Europa - soll Anfang 2024 erfolgen. Nach Unternehmensangaben sollen in Zeitz rund 50 Arbeitsplätze für hochqualifizierte Beschäftigte entstehen. dpa/red