Couscous aus Mannheim

Mannheim. In der Hildebrandmühle in Mannheim produziert Mühlenbetreiber GoodMills Deutschland nun die orientalischen Hartweizen-Produkte Couscous und Bulgur. Wie das Unternehmen mitteilt, gingen die Anlagen im neuen mehrstöckigen Gebäude auf der Friesenheimer Insel – nach einer zweijährigen Planungs- und Bauphase – am Dienstag in Betrieb. Die Hildebrandmühle sei damit der erste industrielle Hersteller von Couscous und Bulgur nördlich der Alpen.

Zuvor hatte GoodMills die Getreideprodukte unter anderem aus der Türkei importiert. Der Mannheimer Standort bekam den Zuschlag für die neue Produktion, da hier bereits Durum – der Grundstoff für Couscous und Bulgur – zu Gries verarbeitet worden war (wir berichteten). „Mit der neuen Produktionslinie erschließt die Hildebrandmühle einen lukrativen Markt“, heißt es weiter in der Mitteilung der GoodMills-Gruppe. Denn: Der Trend zur fleischlosen Ernährung und das wachsende Interesse der Länderküchen steigerten die Nachfrage erheblich. Der Mühlenbetreiber investierte nach eigenen Angaben 15 Millionen Euro in die neue Produktion. Ein Teil der Produkte kommt unter der Marke Müller’s Mühle in den Handel. soge