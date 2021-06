Coronakrise kostet Frankfurt Banken-Jobs

Frankfurt. Die Zahl der Bankbeschäftigten am Finanzplatz Frankfurt wird in den kommenden Jahren trotz positiver Effekte durch den Brexit nach Prognose der Landesbank Helaba sinken. Der Sparkurs in der Branche sei durch die Corona-Krise noch verstärkt worden, schreibt die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in der aktuellen Auflage ihrer regelmäßigen Finanzplatzstudie. „Die weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen sprechen für eine deutliche Reduktion der Bankbeschäftigung in den kommenden Jahren.“ Für Ende 2023 erwarten die Helaba-Ökonomen einen Stand von etwa 62 200 Mitarbeitern in den Geldhäusern an Deutschlands führendem Bankenplatz. Das wären 3300 beziehungsweise fünf Prozent weniger verglichen mit dem letzten verfügbaren Datenstand von Herbst 2020. dpa (BILD: dpa)

