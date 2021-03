Berlin. Rund eine Woche lang mussten Unternehmen auf wichtige Corona-Hilfen vom Staat verzichten. Den Grund hatte das Wirtschaftsministerium am vergangenen Freitag klammheimlich auf einer Internetseite veröffentlicht: Betrugsverdacht. „In einigen Fällen“ könnten sich Schwindler unrechtmäßig staatliche Hilfsgelder erschlichen haben. Alle Abschlagszahlungen, also Vorschüsse auf die tatsächlichen Hilfen, wurden sofort gestoppt, die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Jetzt, nach einer Woche, fließt das Geld wieder „in vollem Umfang“, wie eine Sprecherin am Freitag erklärte.

Am Nachmittag bereits meldete das Ministerium: Sämtliche Anträge, die vom vorübergehenden Stopp der Abschlagszahlungen betroffen waren, seien bereits „zur Auszahlung angewiesen“ worden. Das Geld werde „in den nächsten Tagen“ auf den Konten der Antragstellerinnen und Antragsteller eingehen. Es gehe um 60 000 Anträge mit einem Volumen von 587 Millionen Euro. Doch wie genau die Betrüger vorgingen und ob die Lücke im System, die sie offenkundig ausnutzten, jetzt gestopft ist, blieb zunächst offen.

Mit unterschiedlichen Zuschussprogrammen – November-, Dezember- und Überbrückungshilfen – unterstützt der Staat Unternehmen und Selbstständige, die besonders vom Lockdown wegen der Corona-Pandemie betroffen sind. Entweder werden Umsatzeinbußen aufgefangen oder Fixkosten erstattet. Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden. Damit es schneller bei den Betroffenen ankam, zahlte der Bund zunächst Abschläge von bis zu 100 000 Euro pro Fördermonat aus. Parallel stellten die Länder ein Verfahren zur regulären Auszahlung auf die Beine. Seit November wurden laut Wirtschaftsministerium rund 9,6 Milliarden Euro an Hilfen überwiesen.

Mehrere Sicherheitshürden

Die mutmaßlichen Betrüger nutzten offenkundig das mehrstufige System der Antragsstellung aus. Medienberichten zufolge gaben sie sich mit falschen Identitäten als Antragsteller aus. Denn nicht die Unternehmen selbst können Hilfen beantragen. Stattdessen müssen sie damit Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwälte – sogenannte prüfende Dritte – beauftragen. Ausgenommen von dieser Regel sind nur Solo-Selbstständige, die eine geringe Fördersumme beantragen.

Um Missbrauch zu verhindern hatte die Bundesregierung mehrere Sicherheitshürden eingezogen: Die Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwälte mussten sich registrieren, ihre Daten wurden mit dem Berufsregister abgeglichen. Außerdem bekamen sie per Post einen PIN-Code zugeschickt, um zu prüfen, dass die angegebene Adresse wirklich stimmt. Laut Ministerium haben sich so rund 46 000 prüfende Dritte angemeldet. dpa