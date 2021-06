Corona bremst Gründer aus

Frankfurt. Die Corona-Pandemie hat auch den Gründergeist in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich gebremst. 537 000 Menschen wagten den Sprung in die Selbstständigkeit. Das waren 68 000 oder elf Prozent weniger als 2019. Vor allem der Mut für Gründungen im Vollerwerb war so gering wie noch nie, wie Fritzi Köhler-Geib, Chef-Volkswirtin der Förderbank KfW, am Dienstag in Frankfurt sagte. Mit 201 000 Neugründungen sei ein neuer Tiefpunkt erreicht worden.

Auch bei Gründungen für den Nebenerwerb zählt der Gründungsmonitor 2021 ein Minus von elf Prozent auf 336 000. Köhler-Geib ist allerdings zuversichtlich, dass in diesem Jahr wieder mehr Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. „Ein Drittel der für 2020 geplanten Neugründungen sind nur aufgeschoben.“ Die Menschen seien bereits in der Gründungsphase. Auch die Konjunktur gebe Gründerinnen und Gründer Rückenwind. „2021 verspricht ein gutes Gründungsjahr zu werden.“

Ganz offensichtlich waren Frauen im vergangenen Jahr mutiger als Männer. Ihr Anteil an den Neugründungen war mit 38 Prozent sogar etwas größer als 2019. Nur 10 000 Frauen weniger wagten den Schritt in die Selbstständigkeit, insgesamt waren es 205 000. Bei Männern ging es um 58 000 auf 332 000 zurück. „Das ist überraschend“, sagt Köhler-Geib. „Denn gerade selbstständige Frauen waren besonders stark von

negativen Auswirkungen der Corona-Krise betroffen und mussten häufiger mit Umsatzverlusten, Existenzsorgen und Einschränkungen des Lebensstandards umgehen.“ Frauen hätten sich aber offensichtlich schneller auf die Krisenbedingungen eingestellt. Als gutes Zeichen wertet Köhler-Geib auch die

Tatsache, dass der Anteil der sogenannten Chancengründungen von 73 auf 80 Prozent gestiegen ist und Notgründungen weniger zu beobachten waren. Ausschlaggebend sei vermutlich der große Anteil von Kurzarbeit gewesen, der verhindert hat, dass Menschen arbeitslos wurden. „Allerdings hat Corona auch die Menschen herausgesiebt, die einen besonders starken Gründungswillen haben.“ Nach wie vor ist der Anteil von Gründungen ohne zusätzliche Beschäftigte sehr hoch. 2020 lag der Anteil der Solo-Selbstständigen an allen Gründungen bei zwei Drittel. Deutlich kleiner als in den Jahren zuvor war der Anteil von Neugründungen im Handel. Mit 13 Prozent war es so niedrig wie lange nicht mehr. Drei Viertel der Neugründungen betrafen den Dienstleistungssektor.

Kritik an bürokratischem Aufwand

An Finanzierungsengpässen durch Zurückhaltung bei Banken und Sparkassen seien Gründungen im vergangenen Jahr nicht gescheitert, betont Köhler-Geib. „Der Kredithahn ist ziemlich offengeblieben. Die Finanzierungsmöglichkeiten waren weiter ganz gut.“ Sehr kritisch und als hohe Hürden betrachten Gründerinnen und Gründer dagegen gesetzliche Regelungen, bürokratische Informations- und Berichtspflichten und die steuerlichen Belastungen.

Mit Blick auf die einzelnen Bundesländer war das Gründungsgeschehen der Studie zufolge im Zeitraum zwischen 2018 und 2020 in Berlin und Hamburg am stärksten. Baden-Württemberg liegt bundesweit auf Rang sechs, Hessen auf Rang acht und Rheinland-Pfalz auf Rang 13.

