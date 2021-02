Mannheim. Natürlich ist Corona das Thema in der Jahrespressekonferenz der Sparkasse Rhein Neckar Nord. Natürlich hat die Pandemie die Bilanz der Bank beeinflusst. Genauso wie die Arbeitsweise und sogar den Bedarf nach Neuem. Letzteres lässt Vorstandsvorsitzender Stefan Kleiber fast schon nebenbei in seinen Vortrag einfließen: Das Netz an Sparkassenfilialen in Mannheim bekommt Zuwachs. „Wenn ich jetzt aus dem Fenster sehe, dann sehe ich schon wieder eine Schlange vor der Tür“, sagt Kleiber. Um die Zentrale am Paradeplatz zu entlasten, will die Bank eine weitere Filiale eröffnen - und zwar in der Innenstadt in N 1.

Das Service-Angebot dieser Filiale solle die Kunden erreichen, die Hilfe bei den digitalen Angeboten benötigen. Es ginge in dieser Geschäftsstelle um „kleine Angelegenheiten“. „Nicht jeder ist mit Online-Angeboten aufgewachsen. Gerade in unserer Filiale am Paradeplatz drehen sich viele Gespräche an den Servicepunkten um digitale Themen“, so Thomas Kowalski, der im Vorstand der Sparkasse unter anderem den Unternehmenskundenbereich verantwortet. Allerdings wird in der Region auch eine Filiale wegfallen. Die Standorte Hischberg und Leutershausen werden künftig zu einer neuen Filiale Hirschberg (Sterzwinkel) zusammengeschlossen. Voraussichtlich ab Frühling 2022 soll diese zugänglich sein. Ein weiterer Abbau von Filialen sei nicht geplant, sagte ein Sprecher auf Nachfrage.

Immobilien nachgefragt

Auch das Thema Digitales beschäftigt die Sparkasse. „Wir investieren vor allem in diesen Zeiten in die digitale Infrastruktur“, sagt Kleiber. Die Anzahl der Online-Konten stieg um mehr als sechs Prozent. Laut Kowalski würden „ab 1. April sechs Kolleginnen und Kollegen in einem digitalen Beratungscenter über Chat, am Telefon und auch per Video die Kundinnen und Kunden beraten“. Diese Beschäftigten könnten dies dann im Homeoffice tun, jedoch sei auch dies eine Herausforderung, wenn man etwa an das Bankgeheimnis denke. „Bei jemandem, der in einer Wohngemeinschaft lebt, wird das dann schon schwieriger.“

Insgesamt sei die Sparkasse gut durch das Corona-Jahr 2020 gekommen. Die Bilanzsumme des Unternehmens stieg um 5,5 Prozent auf 5,43 Milliarden Euro (Vorjahr 5,14). Gestiegen ist vor allem das Kreditvolumen - um 8,3 Prozent auf 3,41 Milliarden Euro. Die Ursache liege dabei vornehmlich im Geschäft mit den Unternehmenskunden (plus 12,6 Prozent). Kleiber: „Es wird weiter investiert, und es sind vor allem weiter Immobilien gefragt.“ Zwar gehe die Sparkasse davon aus, dass die Nachfrage nach Büroimmobilien sinken wird - wegen des Trends zu mehr Homeoffice. „Aber im Bereich Wohnraum und Immobilien für Logistik erwarten wir ein Wachstum.“

Die Kundeneinlagen stiegen um 4,9 Prozent auf 3,85 Milliarden Euro. 2,88 Milliarden Euro entfallen auf Einlagen privater Kunden - obwohl die die Sparkasse ab einem Betrag von 100 000 Euro die Kosten für den Negativzins einbehält, das ist sogenannte Verwahrentgelt. „Der Großteil unserer Kunden ist davon aber nicht betroffen“, so Kleiber.

Verhaltener Blick in die Zukunft

Das größte Projekt sei nach wie vor der Neubau der Zentrale am Mannheimer Paradeplatz. Man hoffe, 2025 damit fertig zu sein. Ein Architektenwettbewerb laufe gerade, im Frühsommer will man ein Ergebnis präsentieren. Der Neubau werde mehr Platz bieten als das aktuelle Gebäude, so dass auch Fläche vermietet werden könne. Der Beginn der Abriss- und Bauarbeiten ist für 2022 geplant.

20 Prozent der Mitarbeitenden in der Sparkasse seien momentan im Homeoffice. Man fördere diese Arbeitsweise weiterhin, auch nach der Pandemie, sagt Kleiber. Bereits vor Corona habe man Maßnahmen dafür eingeleitet. Allerdings müsse man auch berücksichtigen, dass „die meisten Mitarbeitenden - deutlich mehr als 50 Prozent - sagen, ,Ich will gar nicht zuhause arbeiten’“. Dem wolle man auch gerecht werden.

Beim Blick in die Zukunft die Kleiber dann doch eher verhalten: „Die Corona-Pandemie trifft auch uns in der ohnehin schon herausfordernden Situation im Niedrigzinsumfeld. Es bleibt abzuwarten, in welchem Umfang unsere Region und unsere Sparkasse belastet werden.“