Mannheim. Für die Commerzbank war das Jahr 2020 ein „Feuerwerk der Digitalisierung“, sagt Elmar Moser, der seit vergangenem Jahr das Privat- und Unternehmerkundengeschäft der Niederlassung Mannheim leitet. Das lässt sich mit zweierlei Maß messen: Für Kundinnen und Kunden ist es ein bequemes Angebot, wenn die Commerzbank auf digitale Apps und Onlinebanking setzt. Doch das „Feuerwerk“ ist eben auch Teil des radikalen Sparplans.

Denn Konzernchef Manfred Knof drückt beim Umbau aufs Tempo. 2020 machte das Geldhaus einen Milliardenverlust (wir berichteten). Es reiche nicht, zu schrumpfen und Kosten zu senken, hatte Knof gesagt. Es brauche ein neues Geschäftsmodell: „Wir wollen die digitale Beratungsbank für Deutschland sein.“ Zum Sparkurs gehört: Kosten um Milliarden senken, Stellen um mehrere Tausend kürzen, Hunderte Standorte schließen. Zehn der ursprünglich 30 Filialen in der Region sind bereits dicht. Immerhin: An der Zahl der Mitarbeitenden hat sich noch nichts geändert, es sind weiterhin rund 340. Wie sich die neue Strategie weiter auf die Region auswirkt, konnten Moser und sein Kollege Franz-Josef Becker, der das Firmenkundengeschäft der Niederlassung Nordbaden-Pfalz-Saar leitet, nicht sagen. Nach der Hauptversammlung am 5. Mai könnten Aussagen getroffen werden, so Becker.

Verglichen mit dem Gesamtkonzern steht die örtliche Niederlassung aber gut da. Trotz vieler Herausforderungen ziehe man eine positive Bilanz aus dem Corona-Jahr, heißt es vonseiten der Bank. Die Digitalisierung schreite voran. Firmenkunden hätten 50 Prozent mehr digitale Geldmarktkredite abgeschlossen als 2019. Überweisungen würden nahezu alle online durchgeführt. Auch im Privatkundenbereich wächst das digitale Geschäft: Die Anzahl der App-Nutzer erhöhte sich von 12 500 auf 16 400 (plus 31 Prozent).

Auch die Anzahl der Privatkunden sei gestiegen. 2020 habe man netto 1600 neue Kunden gewinnen können, so Moser. Bei den Firmenkunden gab es keinen so starken Zuwachs. 20 Stück verzeichnet Becker in seinem Bereich. Unter Pandemiebedingungen sei die Neukundenakquisition einfach schwierig.

KfW-Kredite im Fokus

2020 habe die Unterstützung der Unternehmer- und Firmenkunden im Fokus gestanden. Bundesweit hat die Commerzbank 7,7 Milliarden Euro an KfW-Coronakrediten bereitgestellt, davon knapp 100 Millionen Euro in der Region. Das Volumen der eigens vergebenen Kredite sei im Firmenkundenbereich stabil auf 1,3 Milliarden Euro geblieben. Im Privatkundenbereich gab es jedoch einen Anstieg von zehn Prozent auf 2,2 Milliarden Euro.

Ein starkes Wachstum verzeichnete die Commerzbank zudem bei Immobilienfinanzierungen. Das Neugeschäft stieg in Mannheim um 366 Millionen Euro, das sind 23 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Gesamtvolumen liegt damit bei über 1,7 Milliarden Euro.