Commerzbank wieder im Minus

Frankfurt/Mannheim. Im Gegensatz zur Deutschen Bank steckt die Commerzbank tief in der Krise. Im ersten Halbjahr musste die zweitgrößte deutsche Geschäftsbank einen Netto-Verlust von 394 Millionen Euro hinnehmen. Im Vorjahresabschnitt waren es minus 107 Millionen Euro. Nach einem Überschuss in den ersten drei Monaten rutschte das Institut im zweiten Quartal mit 527 Millionen Euro in die roten Zahlen.

Verantwortlich dafür war, wie Vorstandschef Manfred Knof und Finanzchefin Bettina Orlopp am Mittwoch bei der Vorlage des Zwischenberichtes sagten, der Aufwand von 511 Millionen Euro für den Umbau der Bank. Belastend wirkte sich auch das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zu unrechtmäßig kassierten Kontogebühren aus. Für mögliche Erstattungen hat die Commerzbank 66 Millionen Euro zurückgestellt. Ob es am Jahresende für einen Gewinn reicht, ist nach Angaben von Orlopp unklar. Es bewege sich um die Nulllinie. „Das kann positiv sein, das kann aber auch negativ sein.“ Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust von 315 Millionen Euro. Optimisten zufolge könnte aber auch ein Gewinn von 216 Millionen Euro herausspringen.

Im eigentlichen Bankgeschäft sieht Knof sein Haus aber auf einem guten Weg. Bei 570 Millionen Euro lag dort der Gewinn im ersten Halbjahr. In drei Jahren will die Bank, bei der der Bund mit knapp 16 Prozent nach wie vor größter Aktionär ist, erheblich schlanker und wettbewerbsfähiger aufgestellt sein. Die Zahl der Vollzeitstellen soll weltweit von 39 500 auf 32 000 reduziert werden. Ende Juni waren es noch knapp 38 700, davon 27 600 in Deutschland. Auf Jahressicht sind 150 Stellen weggefallen. Von 790 Filialen sollen nur 450 übrigbleiben, in diesem Jahr werden 240 Ableger geschlossen. All das soll dazu führen, dass die Kosten 2024 mit 5,3 Milliarden Euro um 20 Prozent niedriger liegen als 2020. Rund zwei Milliarden Euro lässt sich die Bank den Umbau kosten.

Während auch die Commerzbank von einer im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedrigen Risiko-Vorsorge für kritische Kredite profitiert – sie war im ersten Halbjahr mit 235 Millionen Euro mehr als eine halbe Milliarde Euro geringer als vor Jahresfrist – sorgt das BGH-Urteil für eine Belastung von 66 Millionen Euro. Dabei sollen Erstattungsforderungen von Kundinnen und Kunden beglichen werden. „Alles, was wir an Gebühren seit dem Urteil vereinnahmt haben, wird automatisch in den nächsten Wochen zurückgebucht“, versichert Orlopp.

Mannheim verzeichnet Zuwachs

Im Segment Privat- und Unternehmerkunden verzeichnet die Bank bei Krediten und Wertpapieren einen Wachstumskurs. Auch in Mannheim konnte im ersten Halbjahr 2021 das Geschäft in beiden Bereichen ausgebaut werden, wie die Mannheimer Niederlassung mitteilte. „Insbesondere bei Baufinanzierungen haben wir einen weiteren Zuwachs gesehen“, sagte Elmar Moser, Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmerkunden. Insgesamt seien in den ersten sechs Monaten des Jahres neue Baufinanzierungen in Höhe von 165 Millionen Euro in der Region vergeben worden.

Das Thema Sparen mit Wertpapieren hat sich bei Kunden der Commerzbank indes etabliert. Das Depotvolumen in Mannheim wuchs laut Mitteilung um 20 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Auch Wertpapiersparpläne, bei denen mit kleinen monatlichen Summen investiert werden kann, seien gefragt. Die Zahl der Neuabschlüsse stieg hier laut Commerzbank um 22 Prozent.