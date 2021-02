Frankfurt. Für Kundinnen und Kunden der Commerzbank ist die Zeit kostenloser Konten und Depots offensichtlich demnächst vorbei. Auch Prämien für Neukunden wird es in Zukunft wohl nicht mehr geben. Gleichzeitig dürfte die Bank Verwahrentgelte schon für Einlagen unter 100 000 Euro festsetzen. „Es gibt neue Kontenmodelle. Wachstum um jeden Preis ist für die Commerzbank keine Option mehr. Profitabilität geht vor“, sagte der seit Jahresanfang amtierende neue Vorstandschef Manfred Knof (kleines Bild) auf der virtuellen Bilanz-Pressekonferenz.

Jobs in der Zentrale fallen weg

Konkrete Angaben zum bereits verkündeten Abbau von 10 000 Stellen bis 2024 – wobei allerdings auch 2500 neue Jobs geschaffen werden – und zur Schließung von 340 auf nur noch 450 Filialen Ende 2023 macht er nicht. Offen ist damit weiter, in welchen Regionen und welchen Städten Filialen wegfallen.

Fest steht allerdings nach Angaben von Finanzchefin Bettina Orlopp, dass der massive Abbau von aktuell noch 39 500 auf nur noch rund 32 000 Vollzeitstellen bis 2024 in allererster Linie die Privatkundensparte treffen wird. Dort fallen 3500 Jobs weg. Fast genauso stark ist der Abbau mit 3200 Jobs in der Zentrale in Frankfurt sowie Verwaltungsfunktionen. In der Zentrale beschäftigt die Bank derzeit noch rund 8000 Menschen.

Knof und Orlopp betonen, dass betriebsbedingte Kündigungen möglichst über Alterszeit und andere Wege vermieden werden sollen, ausschließen könne man das aber nicht. „Wir werden den Stellenabbau anständig und fair umsetzen“, verspricht der Bank-Chef. 190 Filialen, die zum Teil wegen der Corona-Pandemie eigentlich nur vorübergehend geschlossen sind, werden nicht mehr geöffnet und fallen noch in diesem Jahr weg. Weitere 150 werden Knofs Angaben zufolge 2022 und 2023 dicht gemacht. Auch 15 Standorte im Ausland wird die Bank aufgeben.

Unter dem Strich sollen die Kosten von 6,7 Milliarden Euro im Jahr bis 2024 um 1,4 Milliarden Euro gedrückt werden. Finanzchefin Orlopp ist klar, dass die Bank wegen des Sparkurses, der Schließung von Filialen und höherer Preise auch etliche der derzeit noch elf Millionen Kunden verlieren wird mit Folgen für die Einnahmen. „Bis 2024 rechnen wir mit Ertragsverlusten in Höhe von 300 Millionen Euro.“

Schon bis zur Hauptversammlung Anfang Mai will der Vorstandschef mit dem Betriebsrat prinzipiell Klarheit über die Einschnitte schaffen, um danach Gespräche mit den Betroffenen führen zu können. Knof zufolge sind die tiefen Einschnitte bei Deutschlands zweitgrößter privater Geschäftsbank unausweichlich. Das sei auch allen Beteiligten klar. „Das ist schmerzhaft, aber wir haben keine andere Wahl.“

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kritisiert den Kurs. „Wir tragen die strategischen Ziele einer digitalen Neuausrichtung der Bank grundsätzlich mit, nicht jedoch den geplanten Personalabbau“, sagt Gewerkschaftsvorstand Christoph Schmitz. Die Stellenstreichungen müssten bis 2025 gestreckt werden, werden, um so Kündigungen zu vermeiden. Man werde darum ringen, dass am Ende weniger als 10 000 wegfallen. Commerzbank-Chef Knof allerdings will hart bleiben. „Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr beharrlich sein werde. Mit halben Sachen gebe ich mich nicht ab.“

Rote Zahlen im Kerngeschäft

Vor allem im Firmenkundengeschäft hat sich die Pandemie im vergangenen Jahr bemerkbar gemacht. Die Risikovorsorge für wackelige Kredite erhöhte die Bank auf 1,75 Milliarden Euro. Das Engagement bei Wirecard führte zu einem Verlust von fast 190 Millionen Euro. Dagegen konnte die Commerzbank in Deutschland noch einmal 375 000 neue Privat- und Unternehmerkunden gewinnen.

Aber auch das verhinderte nicht, dass das Ergebnis im reinen Bankgeschäft mit minus 233 Millionen Euro negativ war. Unter dem Strich steht wegen bereits gebuchter Restrukturierungskosten von 800 Millionen Euro und Abschreibungen ein Verlust von 2,9 Milliarden Euro, das höchste Minus seit der Finanzkrise 2009.