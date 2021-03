Berlin/Brüssel. Die EU hat für ihr gestecktes Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden, einen weiten Weg vor sich. Einsparmöglichkeiten sieht sie vor allem im Gebäudesektor. Die Kommission kündigte im vergangenen Oktober an, eine „Renovierungswelle“ starten zu wollen. Immerhin entfallen 36 Prozent der Treibhausgasemissionen EU-weit auf Gebäude. Über 40 Prozent der Gebäude wurden vor 1960 gebaut, drei Viertel von ihnen gelten als nicht energieeffizient.

EU-weit gibt es im Gegensatz etwa zur Industrie oder zur Luftfahrt noch keinen Emissionshandel für den Gebäudesektor. Dabei würde gerade eine solche Maßnahme helfen, die Klimaziele im Gebäudesektor am ehesten zu erreichen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Freiburger Denkfabrik Centrum für Europäische Politik (cep), die unserer Redaktion vorliegt.

„Umfassende Anreize“

„Durch ein Emissionshandelssystem wird die Nutzung fossiler Energien zur Heizung und Kühlung von Gebäuden verteuert. Dies schafft umfassende Anreize, zur Kosteneinsparung ihren Verbrauch und die damit verbundenen CO2-Emissionen zu senken“, heißt es in dem Papier. Dies könne auf vielfältige Weise geschehen, etwa durch energetische Renovierungen, den vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien oder das bewusste Energiesparen der Gebäudenutzer.

Derzeit gehen die EU-Länder eigene Wege. In Frankreich dürfen ab 2028 beispielsweise schlecht isolierte Wohnungen nicht mehr vermietet werden. In Deutschland gilt seit diesem Jahr ein nationaler Emissionshandel von 25 Euro pro Tonne CO2. Heizöl und Erdgas sind seit Jahresbeginn teurer geworden. Ein Problem zeigt sich bei Mietwohnungen. Vom „Vermieter-Mieter-Dilemma“ spricht cep-Studienautor Martin Menner in der Analyse: Da der Mieter die Heizkosten trägt, hat der Vermieter keinen finanziellen Anreiz, die Wohnung zu modernisieren. Der Mieter wiederum kann den Vermieter nicht zu energetischen Sanierungen zwingen. Menner spricht sich dafür aus, dass ein Teil der Heizkostenersparnis beim Vermieter bleiben muss, um einen Anreiz für Investitionen in eine Renovierung zu geben. In Deutschland darf der Vermieter aktuell den Preis vollständig auf den Mieter umlegen. Die SPD will die Mehrbelastung auf Vermieter und Mieter aufteilen, CDU/CSU lehnen das ab.