Chinesische Konjunkturmaßnahmen stützen Dax

Frankfurt/Main. China will mit der Senkung eines wichtigen Referenzzinssatzes für langfristige Kredite die Abschwächung der Konjunktur mildern, das schob bereits in Fernost die Kurse an. In den ersten Minuten gewann der deutsche Leitindex Dax am Freitag 0,6 Prozent auf 13.969 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich indes ein moderater Verlust ab. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,8 Prozent auf 29.250 Punkte aufwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag mit einem halben Prozent im Plus.

dpa-infocom, dpa:220520-99-363463/2

