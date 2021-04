China treibt ABB-Geschäft

Zürich/Mannheim. Der Schweizer Technologiekonzern ABB hat im ersten Quartal von einer unerwartet hohen Nachfrage verschiedener Branchen und der Konjunkturbelebung in China profitiert. Demnach ist der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um elf Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar (rund 5,7 Milliarden Euro) gestiegen. Der operative Gewinn (vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) verbesserte sich gar um 51 Prozent auf 959 Millionen Dollar (rund 793 Millionen Euro). Gesonderte Angaben zur deutschen Landesgesellschaft in Mannheim wurden zunächst nicht gemacht. In der Region hat das Unternehmen rund 3300 Beschäftigte.

ABB stellte am Dienstag einen Börsengang des Geschäfts mit Ladetechnik für Elektroautos in Aussicht. Konzernchef Björn Rosengren erhofft sich von dem Schritt mehr Potenzial für Zukäufe. Dabei seien auch Softwareunternehmen interessant, die sich etwa mit Flottenmanagement beschäftigten. jung