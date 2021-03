Berlin. Die IMST GmbH ist ein klassischer Mittelständler. 145 Mitarbeiter, Umsatzerlöse vor der Corona-Pandemie von knapp 14 Millionen Euro, den Firmensitz in Kamp-Lintfort am Niederrhein. Das 1992 als Ausgründung der Universität Duisburg-Essen gestartete „Institut für Mobil- und Satellitenfunktechnik“ (kurz: IMST) ist auf Forschung und Entwicklung von Funksystemen spezialisiert. Solche Systeme kommen etwa bei Satelliten zum Einsatz, aber auch beim neuesten Mobilfunkstandard 5G oder beim autonomen Fahren.

Zum Ende des vergangenen Jahres stand die IMST plötzlich im Rampenlicht, wurde zum Politikum. Denn die Firma sollte nach China verkauft werden – an das vor allem im Rüstungsbereich tätige Unternehmen Addsino. Das Bundeswirtschaftsministerium aber untersagte die Übernahme, da die ISMT sicherheitsrelevante Bedeutung habe.

23 Übernahmen

Luxusküchen-Hersteller Poggenpohl ging 2020 an chinesische Investoren – ein prominenter, aber eher unproblematischer Deal. © dpa

Es war eine außergewöhnliche Entscheidung. Und sie zeigt die industriepolitische Richtung, die Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) eingeschlagen hat: Übernahmen deutscher Firmen aus China sind unerwünscht. Als die Corona-Krise über Deutschland hereinbrach, fürchtete Altmaier die Übernahme deutscher Firmen, die vor allem im Gesundheitssektor tätig sind. Übernahmen von Nicht-EU-Ländern wurden erschwert.

Mit den gewünschten Ergebnissen. Nur 23 deutsche Firmen wurden im vergangenen Jahr von chinesischen Firmen übernommen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft aus Köln (IW), die dieser Redaktion vorliegt. Noch 2016 war es zu 44 Übernahmen oder Beteiligungen durch chinesische Investoren gekommen, seitdem sinkt die Zahl kontinuierlich.

Die wohl bekannteste Übernahme im vergangenen Jahr war die des Hamburger Modehändlers Tom Tailor. Auch der ostwestfälische Luxusküchenhersteller Poggenpohl ging im vergangenen Jahr an chinesische Investoren. Mode und Küchen – solche Übernahmen sind auch aus Sicht der Bundesregierung unproblematisch. Ganz anders sieht das bei sicherheits- und industrierelevanten Bereichen aus. Nicht nur IMST geriet ins Blickfeld der Bundesregierung. Das oberbayerische Raum- und Luftfahrtunternehmen Mynaric stellt sogenannte Laserkommunikationsterminals her, mit denen die Kommunikation mit Satelliten ermöglicht wird. Im Juli erteilte die Bundesregierung der Mynaric AG die Anweisung, seine Aktivitäten in China einzustellen.

Gleich zweimal überarbeitete die Bundesregierung im vergangenen Jahr die Außenwirtschaftsverordnung (AWV) und stattete das Bundeswirtschaftsministerium mit mehr Kompetenzen aus. Doch damit nicht genug. Seit wenigen Wochen gibt es weitere konkrete Verschärfungspläne.

Eine ganze Reihe von Sektoren soll künftig nur noch mit Zustimmung des Bundeswirtschaftsministeriums übernommen werden können. Dazu zählen etwa Firmen, die an der Entwicklung und dem Vertrieb von Produkten künstlicher Intelligenz, des automatisierten Fahrens und Fliegens sowie Halbleitern arbeiten. Aber auch Luftfahrtunternehmen oder Firmen, die auf Server-Sicherheit, 3D-Druck oder Industrieroboter spezialisiert sind, sollen aufgenommen werden. Deutschland schottet sich ab.

„Staatliche Eingriffe begrenzen“

Denn der eigentliche Angriff von chinesischen Investoren steht laut der IW-Studie erst noch bevor. „Die zunehmende wirtschaftliche Bedeutung der Volksrepublik in der Weltwirtschaft wird auch die Expansion chinesischer Unternehmen nach Deutschland begünstigen“, heißt es.

Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) führte die Abnahme chinesischer Investitionen auf das weltwirtschaftliche Konjunkturtief zurück. „Im vergangenen Jahr sind ausländische Direktinvestitionen weltweit insgesamt um 42 Prozent zurückgegangen“, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm unserer Redaktion. Ihn stört die neue Form des Protektionismus, an dem das Bundeswirtschaftsministerium feilt. „Statt eines Rundumschlags ist es sinnvoll, staatliche Eingriffe auf sicherheitspolitische und eng umrissene nationale Interessen zu begrenzen“, sagte Russwurm. Ausländische Investoren bräuchten dieselbe Rechtssicherheit bei Investitionsvorhaben, die sich auch die deutsche Industrie im Ausland wünscht, mahnte der BDI-Präsident.