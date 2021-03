Frankfurt. Die chemisch-pharmazeutische Industrie ist für das laufende Jahr erstaunlich zuversichtlich – nachdem sie sich im Dezember noch skeptisch gezeigt hatte. „Wir gehen heute davon aus, dass die Produktion nach dreijährigem Rückgang um drei Prozent zulegt“, sagt Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes VCI. Grund sei die deutlich belebte Nachfrage der verarbeitenden Industrie.

Beim Umsatz erwartet er auch aufgrund steigender Preise sogar ein Plus von fünf Prozent. „Wir werden fast wieder die 200-Milliarden-Euro-Grenze erreichen und den Pandemie-bedingten Rückgang egalisieren“, zeigt sich Große Entrup überzeugt.

„Befürchteter Dämpfer blieb aus“

Grund für die Zuversicht ist auch die Entwicklung im 4. Quartal 2020, die deutlich besser war als erwartet. „Der befürchtete Dämpfer ist ausgeblieben. Im Gegenteil. Wir konnten beim Umsatz um 8,1 Prozent zulegen“, sagte der VCI-Geschäftsführer am Montagabend.

Sowohl im Inland als auch im Ausland seien die Geschäfte der Branche dynamisch verlaufen. Die Produktion stieg um 7,4 Prozent. Dadurch konnte die Beschäftigung zum Jahresende bei 464 000 stabil gehalten werden. Gleichzeitig ging die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit auf 10 000 zurück. Im Sommer vergangenen Jahres waren es noch 50 000. „Die Stimmung in den Unternehmen hat sich deutlich gebessert“, betont Große Entrup.

Gleichwohl konnte auch das 4. Quartal den Rückgang der Produktion im Corona-Jahr 2020 um letztlich 0,8 Prozent nicht verhindern. Ohne Pharma lag das Minus bei einem Prozent. Der Umsatz rutschte mit 4,4 Prozent allerdings sehr deutlich ab auf nur noch 189,6 Milliarden Euro. Dabei bremste das Auslandsgeschäft mit einem Umsatzrückgang um 5,6 Prozent viel stärker als das Inland mit einem Minus von 2,3 Prozent. „Unter dem Strich sind wir mit einem blauen Auge davongekommen.“

Allerdings sieht Große Entrup trotz der Zuversicht noch erhebliche Gefahren. Die Lieferketten seien gestört, auch fehlten Frachtkapazitäten. Grenzkontrollen führten zu langen Lieferzeiten. Mittlerweile seien auch fehlende Möglichkeiten für Dienstreisen immer mehr ein Hindernis. Sie seien wichtig für die Beziehung zu Lieferanten, zu Kunden, für gemeinsame Projekte und für die Gewinnung neuer Kunden. „Virtuelle Möglichkeiten reichen oft nicht aus“, sagt der VCI-Manager.

Sorgen macht er sich auch wegen der Autoindustrie, die zu Jahresbeginn die Produktion um 20 Prozent gedrosselt habe. „Das wird die Chemienachfrage dämpfen.“ Risiken sieht er zudem in der steigenden Zahl von Neuinfektionen.

Andererseits nähmen die Impfungen Fahrt auf, was den Optimismus in der Industrie befördere. Die Branche selbst habe durch die Entwicklung von Impfstoffen in Rekordzeit, mit Schnelltests, Desinfektionsmitteln oder auch Kunststoffscheiben „entscheidende“ Beiträge zur Bekämpfung der Pandemie geleistet, sagt Große Entrup.