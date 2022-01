Chefwechsel bei SAP Deutschland

Walldorf. Wechsel an der Spitze von SAP Deutschland: Alex Kläger (51, Bild), jetziger Geschäftsführer der deutschen Vertriebsgesellschaft, wird ab 1. Februar die Region Mittel- und Osteuropa leiten. In seiner Rolle als Präsident sei er verantwortlich für den Vertrieb, das operative Geschäft und die strategische Entwicklung der Region, teilte der Walldorfer Softwarekonzern mit. Kläger berichtet künftig an Vorstandsmitglied Scott Russell.

Wer neuer Geschäftsführer oder neue Geschäftsführerin von SAP Deutschland wird, soll zeitnah bekanntgegeben werden. Darüber entscheiden die Mitglieder des Konzernvorstands, vor allem Russell. Das Management der deutschen Vertriebsgesellschaft sitzt in Walldorf. Hierzulande arbeiten rund 23 000 Menschen für SAP.

© Ingo Cordes

Alex Kläger sei mit der Region Mittel- und Osteuropa „sehr eng vertraut“, erklärte Russell laut Mitteilung. „Seine Ernennung gewährleistet somit für unsere Kunden dort einen reibungslosen Übergang und sichert deren weiteren nachhaltigen Umstieg in die Cloud.“ Kläger ist seit 2012 bei SAP in verschiedenen Führungsrollen tätig, seine Karriere begann er 1998 bei Volkswagen in Mexiko. Der Manager studierte technische Betriebswirtschaftslehre in Reutlingen. Kläger folgt als Präsident der Region Mittel- und Osteuropa auf Hartmut Thomsen, der SAP auf eigenen Wunsch verlässt.

Nächste Woche Donnerstag präsentiert der Konzern die Jahresbilanz 2021. Vorstandsvorsitzender Christian Klein kündigte jüngst zu den vorläufigen Zahlen an, beim Geschäft mit Mietsoftware über das Internet (Cloud) noch mehr aufs Tempo drücken zu wollen. jung

