Chefwechsel bei Rossmann

Burgwedel. Dirk Roßmann, Gründer und Gesellschafter der Rossmann-Drogeriemärkte, hört als Geschäftsführer des Unternehmens auf. Das teilte die Dirk Rossmann GmbH mit. Er werde sich mit 75 Jahren zum 30. September aus dem Geschäft zurückziehen. Sprecher der Rossmann-Geschäftsführung wird nach Unternehmensangaben sein jüngerer Sohn Raoul Roßmann (36).

Die Familie Roßmann vollziehe so weiter „eine fließende Übergabe der Unternehmensverantwortung“, hieß es. Raoul Roßmann verantworte und präge bereits seit einigen Jahren das operative Geschäft der Drogeriemärkte, seit 2015 ist er Geschäftsführer für Einkauf und Marketing. Dirk Roßmann bleibe im Beirat der Rossmann-Drogeriemärkte sowie Geschäftsführer und Sprecher der Rossmann Beteiligungs GmbH, die sich zu 100 Prozent im Familienbesitz der Gesellschafter Dirk Roßmann, Daniel Roßmann und Raoul Roßmann befindet und einen Anteil von 60 Prozent an den Drogeriemärkten hält. Künftig wolle er sich zunehmend der Schriftstellerei widmen, so das Unternehmen.