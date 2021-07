Chefinnen in der Minderheit

Friedrichshafen. Top-Managerinnen kommen vor allem in Bundesunternehmen in der Summe besser voran als in vielen Städten. Bei den 508 Unternehmen des Bundes und der Länder, die mehrheitlich in öffentlicher Hand sind, liegt der Anteil von Frauen in der obersten Führungsebene bei 26,5 beziehungsweise 19,9 Prozent (Stand: März/April 2021), wie aus einer Auswertung der Zeppelin Universität Friedrichshafen hervorgeht. In den Unternehmen der 69 ausgewerteten größeren Städte sind es 19,5 Prozent – ein Rückgang um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Als mögliche Gründe sollten Studienleiter Ulf Papenfuß zufolge unter anderem politischer Druck, ergriffene Maßnahmen und Besonderheiten bei den Unternehmen weiter analysiert werden. „Der Bund hat eine besondere Vorbildfunktion und könnte vielleicht stärker unter Beobachtung stehen. Da auf kommunaler Ebene aber besonders viele öffentliche Unternehmen vorliegen, sollte gerade auch für Städte genau geschaut werden.“

„Braucht einen langen Atem“

Der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) sieht nach wie vor „viel Luft nach oben“. Etliche der Mitgliedsunternehmen seien bereits auf einem guten Weg, sagte VKU-Chef Ingbert Liebing. „Machen ist die Antwort. Gemeinsame Aufgabe und gemeinsames Ziel ist, Frauen noch gezielter zu fördern, sie systematisch zu entwickeln und gezielt auf Führungspositionen vorzubereiten. . .“ Dabei gehe es auch um noch mehr Flexibilität bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Der Studie zufolge gibt es auf kommunaler Ebene große Unterschiede.

In zwölf Städten liegt der Anteil von Managerinnen im Vorstand, der Geschäftsleitung oder Geschäftsführung bei mehr als 30 Prozent, in 17 Städten unter zehn Prozent. Spitzenreiter ist der Analyse zufolge erneut das hessische Offenbach mit einem Frauenanteil von 47,8 Prozent in den Topetagen. In Heidelberg, Oranienburg, Ingolstadt, Osnabrück, Bitterfeld-Wolfen und Neunkirchen gab es demnach im Untersuchungszeitraum März/April 2021 dagegen keine weiblichen Führungskräfte in kommunalen Firmen.

Nach Einschätzung der Vorsitzenden des VKU-Personalausschusses, Karin Pfäffle, gibt es zahlreiche leuchtende Beispiele, aber das reiche nicht. „Es muss viel geschehen, und dazu braucht es – und so offen müssen wir sein – einen langen Atem“, sagte die Geschäftsführerin bei der Stromnetz Hamburg GmbH. „Wir müssen sichtbar machen, wie attraktiv und wie spannend Stadtwerke und Co. sind.“ Im Branchenvergleich ist der Anteil von Frauen in der Topetage in den Bereichen Gesundheit und Soziales (31,8 Prozent) und Krankenhäuser (25,5 Prozent) weiter besonders hoch. Am geringsten ist er im Bereich Digitalisierung und IT (1,9 Prozent). „Insgesamt zeigen die Zahlen, dass etwas getan werden muss, wenn die Politik, die von ihr formulierten Ziele zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern ernst nimmt“, sagte Papenfuß. „Ein zentraler Schritt ist die Etablierung eines Public Corporate Governance Kodex in jeder Gebietskörperschaft.“ Darin sollte auch festgehalten werden, dass das Top-Management auch für den Frauenanteil in den beiden Führungsebenen unterhalb der Unternehmensspitze Zielgrößen festlegt und jährlich darüber auf der Firmenhomepage berichtet.

Gesetz soll Besserung bringen

Der Professor der Zeppelin Universität hofft auch auf die Strahlkraft des jüngst beschlossenen Gesetzes für mehr Frauen in Spitzenpositionen der Wirtschaft. In größeren börsennotierten und mitbestimmten Unternehmen mit mehr als drei Vorständen und bei Bundesunternehmen mit mehr als zwei Führungskräften muss künftig mindestens eine Frau vertreten sein. Untersucht wurden 1974 öffentliche Unternehmen, davon 1466 in 69 Städten. Verglichen wurden Stadtstaaten, Landeshauptstädte und die vier größten Kommunen je Bundesland.

Die Forscher weisen darauf hin, dass in Ländern mit wenig größeren Städten relativ viele kleinere Kommunen analysiert wurden, die weniger eigene Firmen haben. dpa