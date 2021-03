Mannheim. Der schwedische Investor Cevian Capital drängt darauf, dass europäische Aktiengesellschaften die Vergütung des Managements stärker an Nachhaltigkeitsziele knüpfen. Zwar gebe es vereinzelt Fortschritte – doch sei die bisherige Bilanz allgemein „nur lückenhaft, unausgewogen und halbherzig“, heißt es in einer Mitteilung. Oft folgten „lobenswerten Erklärungen“ keine Taten. Die Schweden sind Großaktionär beim Mannheimer Industrieservice-Konzern Bilfinger und zudem am Schweizer Elektrotechnik-Konzern ABB beteiligt, der in Mannheim seine Deutschland-Zentrale hat.

Frist gesetzt

Cevian-Capital-Mitgründer Lars Förberg erklärt weiter, neben der gesellschaftlichen Verantwortung gehe es darum, einen Wert für Aktionäre zu schaffen. Der Investor verlangt, dass Nachhaltigkeitsziele als fester Bestandteil der Management-Vergütung eingeführt werden. Konzerne sollten ihre Pläne auf den Hauptversammlungen im Jahr 2022 vorlegen, heißt es. Cevian Capital will ein genaues Auge darauf haben, inwieweit die Forderungen ernst genommen werden – und sich notfalls im Rahmen seiner Möglichkeiten einschalten.

Der Klimawandel hat den Blick auf mehr Nachhaltigkeit verschärft. © dpa

Erst kürzlich hat HeidelbergCement bekannt gegeben, variable Vergütungsanteile und Boni-Zahlungen des Managements ab sofort mit dem Erreichen interner Klimaziele zu verbinden. Der Konzern hat mehrere Pilotprojekte in Europa aufgelegt, zum Beispiel, um zu testen, wie sich das klimaschädliche CO2 im Produktionsprozess abscheiden und speichern lässt.

Fachleute sprechen von Environmental Social Governance (ESG), zu Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Damit ist der freiwillige Beitrag der Wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung gemeint, der über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht. „Es ist jetzt an der Zeit, die Umsetzung von ESG-Zielen zu beschleunigen und tatsächliche Ergebnisse voranzutreiben“, meint Cevian Capital.