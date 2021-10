Busfahrer seit Mittwochmorgen im Streik - Aufruf zu Demonstration am Freitag in Mannheim

Rheinland-Pfalz. Mit einem unangekündigten Streik von Busfahrern ist der seit 2019 anhaltende Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz in eine neue Runde gegangen. Fahrer und Fahrerinnen im Linienverkehr der DB Regio legten am Morgen im laufenden Betrieb ab 9 Uhr die Arbeit nieder, wie Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider mitteilte. Betroffen war der Pendler- und Schulbusverkehr unter anderem auch in Speyer und Alzey-Worms.

Gestreikt werden soll auch am Freitag, wenn Verdi die Mitglieder zu einem "Hausbesuch" am Sitz des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) in Mannheim aufruft. Dann könne der VRN bei einer "Großdemonstration vor seiner Haustüre den Busfahrerinnen und Busfahrern erklären", warum er als einziger der vier Verkehrsverbünde noch nicht die vom Land angebotenen Fördermittel für die Tarifsteigerungen im privaten Busgewerbe beantragt habe, sagte Bärschneider.

Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV) und Verdi haben sich bisher nicht auf einen neuen Manteltarifvertrag verständigen können, der 2019 gekündigt wurde. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Durchbezahlung der Standzeiten, also der Pausen während einer Schicht, für die rund 3500 Busfahrerinnen und Busfahrer in Rheinland-Pfalz.

Verkehrsbehinderungen in Mannheim erwartet

Die Stadt Mannheim rechnet aufgrund der Demonstration mit Verkehrsbehinderungen: Die Kurpfalzstraße zwischen dem Paradeplatz und dem Schloss ist von voraussichtlich 9 Uhr bis 12 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Zufahrt über die Bismarckstraße und die verlängerte Kunststraße sei somit nicht möglich, heißt es in einer Mitteilung. Auch die umliegenden Zufahrstraßen zur Kurpfalzstraße werden in diesem Zeitraum gesperrt sein. Die betroffenen Bahnlinien der RNV würden umgeleitet.