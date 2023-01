Mannheimer Morgen Plus-Artikel Gründungen Bundesliga-Profis investieren in Start-up-Plattform

Das Format erinnert an "Die Höhle der Löwen": Die Plattform Founders League, an der der Mannheimer Snocks-Gründer Johannes Kliesch beteiligt ist, will Gründende und Business Angels zusammenbringen. Jetzt hat das Unternehmen prominente Investoren gefunden.