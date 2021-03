Britische Tee-Branche legt in der Corona-Pandemie zu

London. Die britische Tee-Industrie hat stark von der Pandemie profitiert. Der Markt sei 2020 jüngsten Zahlen zufolge in Wert und Volumen um fünf bis zehn Prozent gewachsen, teilte der Branchenverband UK Tea and Infusions Association (TIA) mit. Hintergrund seien der gestiegene heimische Verbrauch aufgrund von Lockdowns und vermehrte Arbeit im Homeoffice. Vor allem schwarzer Tee sei stark nachgefragt – der Verbrauch von Teebeuteln sei hier um mindestens 50 Prozent gestiegen. Auch entkoffeinierter Tee sowie Frucht- und Kräutertee seien gefragt. Der Teegenuss habe den Menschen während der anstrengenden Zeit beim Homeoffice oder Homeschooling geholfen, sagte Sharon Hall von TIA. „Eine Teepause war für uns eine Möglichkeit, eine Pause in den eigenen vier Wänden einzulegen.“ dpa