Mannheim/London. In Großbritannien können Autofahrer ab September E10 tanken. Diesem Kraftstoff sind bis zu zehn Prozent Ethanol beigemischt, das aus nachwachsenden Agrarrohstoffen produziert wird. Er soll helfen, das klimaschädliche CO2 im Verkehr zu reduzieren.

Am Marktwachstum teilhaben will der Mannheimer Ethanolhersteller CropEnergies, der im englischen Wilton eine Fabrik mit rund 100 Beschäftigten unterhält. „Insgesamt kann E10 die Verkehrsemissionen in Großbritannien um 750 000 Tonnen pro Jahr senken. Das entspricht 350 000 Autos weniger auf britischen Straßen“, sagt Vorstandsvorsitzender Stephan Meeder dieser Redaktion. Nach eigenen Angaben ist CropEnergies einer von zwei Ethanolherstellern auf der Insel und im Vorfeld der E10-Einführung an Gesprächen mit der britischen Regierung beteiligt gewesen.

Ähnlich wie Meeder äußert sich der britische Verkehrsminister Grant Shapps in einer Mitteilung der Regierung. Durch den Wechsel hin zu E10 könnten Bürger bei jeder Fahrt die Umwelt schonen. Shapps weist gleichzeitig darauf hin, zu prüfen, ob der eigene Wagen den Kraftstoff überhaupt verträgt. Außer für ältere Modelle oder gar Oldtimer gilt E10 bei den meisten Autos allerdings als problemlos.

Paar Cent günstiger

In Deutschland gibt es E10 („Super E10“) seit fast genau zehn Jahren an den Tankstellen. Vor allem Sorgen vieler Autofahrer um den Motor machen es dem Sprit bis heute nicht leicht. Er hat nur einen Anteil von 13 bis 14 Prozent am gesamten Benzinabsatz in Deutschland – und das, obwohl er gegenüber herkömmlichem Super-Benzin ein paar Cent günstiger ist.

In den Nachbarländern ist die Nachfrage höher: Laut ADAC hat sich E10 in Frankreich und den Niederlanden mittlerweile als Benzinsorte mit dem höchsten Marktanteil etabliert. In den Vereinigten Staaten kann man E10 bereits seit den 1970er Jahren tanken.