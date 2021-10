Börsengang des Weinheimer Unternehmens Trans-o-flex nimmt Züge an  

Weinheim. Der geplante Gang an die Frankfurter Börse des Weinheimer Unternehmens Trans-o-flex nimm konkrete Züge an. Wie der Konzern am Montag mitteilte, wurde gemeinsam mit den bestehenden Aktionären einem Cornerstone Investment von GeoPost/DPDgroup zugestimmt. Das nach Angaben des Weinheimer Konzerns größte Paketdienst-Netzwerk in Europa beabsichtigt, für 90 Millionen Euro einen Anteil an trans-o-flex zu erwerben. Geopost sei im Rahmen des Investments dazu berechtigt, ein Mitglied des Aufsichtsrats von trans-o-flex zu stellen, um das langfristige Interesse am Unternehmen zu unterstreichen, hieß es in der Pressemitteilung weiter. Wolfgang Albeck, CEO von trans-o-flex, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die heutige Ankündigung und würden die GeoPost/DPDgroup als zukünftigen Aktionär willkommen heißen. Wir werden unsere Wachstumsstrategie weiterverfolgen, für die sich dadurch, aus meiner Sicht viele Gelegenheiten ergeben, die nationale und europäische Expansion von trans-o-flex zu beschleunigen."

Trans-o-flex hatte am 17. September die beabsichtigte Notierung der Aktien des Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse im vierten Quartal 2021 angekündigt. Der Weinheimer Speziallogistik-Anbieter will noch in diesem Jahr aufs Parkett. Die Ausgabe neuer Aktien soll brutto mindestens 130 Millionen Euro einbringen, hatte das Unternehmen mitgeteilt. Zudem wollten die bisherigen Anteilseigner, die Familien Schoeller und Amberger, eigene Aktien veräußern. Für den Sprung an die Börse will die Trans-o-flex Express GmbH ihre Rechtsform voraussichtlich in eine GmbH & Co. KGaA ändern. Abhängig von den Marktbedingungen solle das Angebot im vierten Quartal 2021 abgeschlossen werden, hieß es.

Trans-o-flex bezeichnet sich selbst als Marktführer für aktiv temperaturgeführte Pharmalogistik in Deutschland. Unter anderem transportiert das Unternehmen Corona-Impfstoff, der ununterbrochen gekühlt werden muss – nach eigenen Angaben waren es seit Beginn der Pandemie mehr als acht Millionen Impfdosen sowie mehr als 200 Millionen Corona-Testkits. Außerdem sind die Weinheimer auf den Transport hochwertiger Güter spezialisiert.

Trans-o-flex wurde 1971 als erster flächendeckender „Schnell-Lieferdienst“ in Deutschland mit dem Fokus auf Expresslogistik für die Pharmabranche gegründet. Nach einer Eingliederung in die Österreichische Post AG im Jahr 2006 wurde das Unternehmen im Jahr 2016 von den Familien Schoeller und Amberger übernommen. Trans-o-flex beschäftigte zuletzt knapp 2000 Mitarbeiter und erzielte einen Jahresumsatz von rund 515 Millionen Euro. Im Jahr 2020 wickelte das Unternehmen unter anderem mehr als 87 Millionen Pakete ab. (mit dpa/fas)

