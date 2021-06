Börsengänge am laufenden Band

Frankfurt. Die Händler auf dem Frankfurter Börsenparkett kommen kaum noch nach. Fast wöchentlich stürmen derzeit Unternehmen neu an den Aktienmarkt. Ganz offensichtlich locken das derzeit gute Börsenumfeld mit immer neuen Höchstständen im Deutschen Aktienindex Dax, die Tatsache, dass viel Geld in Umlauf ist, das nach Anlagemöglichkeiten sucht, und die anhaltend niedrigen Zinsen. Am Mittwoch war es der Online-Modehändler About You, der den Sprung auf das glatte Börsenparkett wagte – mit Erfolg. Für 23 Euro waren die Aktien angeboten worden – bis auf fast 27 Euro kletterte der Kurs am ersten Handelstag.

Vantage Towers beim Erlös vorn

842 Millionen Euro erlöste das Tochterunternehmen des Hamburger Otto-Konzern. Damit war es der viertgrößte IPO (Initial Public Offering, englisch für Börsengang) in Deutschland in diesem Jahr. About you folgen in Kürze der Dresdner Fahr-Versandhändler Bike 24 und der Tastatur-Anbieter Cherry. Bike 24 will brutto rund 100 Millionen Euro einnehmen, Cherry im besten Fall fast eine halbe Milliarden Euro. Beide Unternehmen wollen mit dem Geld ihre Expansion vorantreiben. Kurz danach will der Berliner Optiker Mister Spex dem Beispiel von Bike 24 und Cherry folgen.

Gehen auch diese Börsengänge bis Ende Juni über die Bühne wäre es hierzulande mit einem Emissionsvolumen von insgesamt rund acht Milliarden Euro ein Rekord-Halbjahr. Bisher hatte das erste Halbjahr 2018 mit 7,3 Milliarden Euro das meiste Geld gebracht. Im vergangenen Jahr lag das Volumen insgesamt bei gerade mal 1,1 Milliarden Euro. Nicht umsonst ist an der Börse von „Hochkonjunktur“ für Börsengänge die Rede. Die höchsten Einnahmen erzielten im ersten Halbjahr der Funkmasten-Betreiber Vantage Towers mit rund 2,3 Milliarden Euro. Die Online-Autohandelsfirma Auto1 brachte es auf gut 1,8 Milliarden Euro, der Linux-Software-Anbieter Suse lag mit 1,1 Milliarden Euro ebenfalls über der Milliarden-Schwelle.

Und die Pipeline ist weiter gut gefüllt: Der Autozulieferer Novem, die Solarfirma Blue Elephant, die Sprach-App Babbel, der Dating-Plattform Parship, die Sicherheitssoftware-Firma Utimaco und Prothesenhersteller Ottobock sowie die Batteriefirma BMZ werden von Experten als künftige Börsenneulinge genannt.

Ein Börsengang ist freilich keine Garantie für steigende Kurse, trotz der guten Lage an der Börse. Die Aktie von Auto1 etwa war zu 38 Euro ausgegeben worden, kletterte zwischenzeitlich auf mehr als 50 Euro, steht aber aktuell unter dem Ausgabepreis. Auch das Papier von Vantage Towers sackte zeitweise unter den Emissionskurs. Experten raten Kleinanlegerinnen und Kleinanlegern deshalb, nicht unbedingt schon bei der Emission zuzugreifen, sondern die Entwicklung abzuwarten.

Stark angezogen hat in diesem Jahr nach Angaben der Experten der Investmentbank Goldman Sachs auch der Markt für Fusionen und Übernahmen. Weltweit habe das Volumen im ersten Quartal mit 1,3 Billionen Dollar einen neuen Höchststand erreicht, doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal waren es bislang weitere 1,1 Billionen.

In Deutschland ging es im ersten Quartal zwar langsamer voran, im zweiten Vierteljahr aber erhöhte sich das Volumen im Vergleich zum Vorjahr sprunghaft von 29 Milliarden auf 59 Milliarden Dollar. Getrieben wurde das überwiegend durch die Übernahme des Wohnungskonzerns Vonovia durch den Konkurrenten Deutsche Wohnen. Der Wert dieser Transaktion beträgt allein 34,5 Milliarden Dollar.

Goldman Sachs zufolge treiben unter anderem ausländische Großinvestoren auf der Suche nach lukrativer Anlage, das wieder angezogene Wachstum, die großzügige Geldpolitik, die gute Lage an den Finanzmärkten und die niedrigen Zinsen das Fusions- und Übernahmegeschehen.