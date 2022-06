Bitcoin weiter unter Druck

Frankfurt/Main. Die Kryptowährung Bitcoin ist auch am Sonntag weiter unter Druck geblieben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die älteste und größte Digitalwährung erholte sich zwar leicht vom zwischenzeitlichen Sturz am Wochenende unter die Marke von 18.000 US-Dollar. Am Sonntag notierte sie auf der Handelsplattform Bitfinex zuletzt bei 19.366 US-Dollar (18.450 Euro) und damit weiter unter der runden Marke von 20.000 Dollar. Am Vortag war der Kurs erstmals seit Ende 2020 wieder unter diese Marke gefallen.

Auch andere Kryptowährungen wie Ether sackten am Wochenende noch einmal ab, obwohl es schon seit geraumer Zeit spürbar nach unten geht mit den Kursen. Der Bitcoin hat allein in diesem Jahr gegenüber dem Dollar fast 60 Prozent verloren, bei Ether stehen sogar gut 70 Prozent Minus zu Buche.

© dpa-infocom, dpa:220618-99-711495/3