Rhein-Neckar. An den Anfang kann sich Dirk Agena noch gut erinnern. Es war mit Beginn des ersten Lockdowns im März 2020. „Seitdem werden wir überrollt“, sagt der Betreiber von „Dirks Biokiste“ in Mauer (Rhein-Neckar-Kreis). Das Telefon klingelte ununterbrochen, und das E-Mail-Postfach quoll vor lauter Anfragen über. Alle wollten frische Biolebensmittel nach Hause geliefert bekommen. „Es waren so viele Abo-Anfragen, dass wir eine Warteliste eingerichtet haben. Alle auf einmal konnten wir nicht bedienen“, erzählt Agena. Seitdem ist die Nachfrage ungebrochen hoch. „Wir laufen seit einem Jahr einen Marathon“, umschreibt er die gestiegene Nachfrage. Neukunden müssen sich auch jetzt wieder in eine Warteliste eintragen.

Eine Ausnahme stellt der Betrieb aus dem Kraichgau nicht dar. Laut dem Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) sind bestellbare Kisten mit Obst, Gemüse und weiteren Lebensmitteln so beliebt wie nie. „Die Bio-Kisten verzeichneten bereits am Anfang der Pandemie einen so hohen Anfrageschub, dass bald kaum noch neue Kundinnen und Kunden aufgenommen werden konnten“, teilte eine Sprecherin des BÖLW auf Anfrage dieser Redaktion mit. Auch aktuell seien viele Betriebe wieder am Rande ihrer Kapazitätsgrenzen.

Mangel an Verpackungen

Bestimmte Produkte, wie Bio-Schweinefleisch, mussten in den vergangenen zwölf Monaten stärker aus dem Ausland eingeführt werden. Vor allem am Anfang der Pandemie sei der Verkauf großer Mengen für die Betriebe eine logistische Meisterleistung gewesen, sagt der BÖLW. „In vielen Fällen mangelte es den Unternehmen nicht an den Rohstoffen, sondern an Verpackungsmaterialien“, so die Sprecherin.

Die Gründe für den Schub der Lebensmittelkisten sind vielfältig, hängen aber fast alle mit der Pandemie und ihren Folgen zusammen. „Die Menschen kaufen seit einigen Jahren mehr Öko“, teilt die BÖLW-Sprecherin mit, „denn sie wollen wissen, dass ihr Essen gesund produziert wird und wo es herkommt“. Die Corona-Krise habe den Wunsch nach gesunder Ernährung und Nachhaltigkeit noch einmal deutlich gesteigert.

Neben der Sorge, sich im Supermarkt mit dem Virus anzustecken, dürfte auch eine gewisse Alternativlosigkeit die Leute in den vergangenen Monaten an den Herd getrieben haben. „Restaurants, Schulmensen und Kantinen haben zu. Da wird dann daheim automatisch mehr gekocht“, weiß Agena. Die Bestell-Vielfalt bei „Dirks Biokiste“ ist groß. Gemüse und Salat für die ganze Familie können ebenso wie für den Ein-Personen-Haushalt geordert werden. Auch Fleisch, Brot, Nudeln oder Molkereiprodukte und verschiedene Getränke aus der Region finden sich im Angebot.

Damit ihm bei seinem Liefermarathon nicht die Luft ausgeht, hat Agena reagiert und sein Unternehmen in den letzten Monaten stets vergrößert. Seit der Gründung vor 25 Jahren sei der Umsatz kontinuierlich gewachsen, aber mit den 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im März 2020 beschäftigt waren, sei er schnell an die Grenzen des Machbaren gekommen. „Zum Teil haben wir bis um 11 Uhr nachts Kisten gepackt“, erinnert sich Agena. 20 neue Arbeitskräfte seien hinzugekommen, viele arbeiten auf 450-Euro-Basis oder als Teilzeitkräfte und kommen aus dem Gaststättengewerbe. Ein neues Kühlhaus und zwei weitere Lieferfahrzeuge seien zudem nötig gewesen, um die Flut an Anfragen bedienen zu können.

Mehr Personal und ein zusätzliches Auto zum Ausliefern gibt es auch bei „Karins frische Kiste“. Der Hofladen im nördlichsten Zipfel Mannheims, unmittelbar an der Grenze zum hessischen Lampertheim, bietet Obst, Gemüse, Kaffee Eier und vieles mehr an – in individuell zusammengestellten Kisten.

Rekordumsatz 2020

„Die Nachfrage nach unseren Produkten ist seit Anfang der Pandemie groß“, freut sich Peter Merz, der mit seiner Mutter Karin den Hofladen betreibt.

Das große Interesse an den Kisten spiegelt sich auch in Zahlen wider. „2020 lag mein Umsatz um ein Drittel höher als im Jahr zuvor“, berichtet Dirk Agena. Damit befindet sich „Dirks Biokiste“ ziemlich genau im nationalen Durchschnitt. Denn laut BÖLW erzielten „Sonstige Einkaufsstätten“, zu denen Hofläden, Wochenmärkte, Metzger und Bäcker zählen, einen Rekord-Umsatzzuwachs von rund 35 Prozent.