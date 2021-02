Mannheim. Seit wenigen Wochen ist Christina Johansson Chefin des Mannheimer Industriedienstleisters Bilfinger. Aber nur übergangsweise, aus Pflichtgefühl – bis der Aufsichtsrat eine geeignete Nachfolgelösung gefunden hat. Das sagte sie in einer Telefonkonferenz zur Vorstellung der Bilanz 2020 am Donnerstag.

Christina Johansson ist zurzeit Vorstandsvorsitzende, Arbeitsdirektorin und Finanzvorständin in einem bei Bilfinger. © Rinderspacher

Sie sei eine „zu glückliche“ Finanzvorständin, um Ambitionen auf den dauerhaften Vorstandsvorsitz zu haben. Johansson betonte, dass der plötzliche Abschied ihres Vorgängers Tom Blades ausschließlich persönliche Gründe habe. „Er fehlt uns“, sagte Johansson. Blades stehe dem Unternehmen aber noch als Berater zur Verfügung. An der bisherigen Strategie für Bilfinger werde sie nichts ändern. Die habe sie ja auch als Vorstandsmitglied mitentwickelt. Neben Johansson gehört Duncan Hall zum Vorstand. Er betreut das operative Geschäft.

Schrecken Verkaufsgerüchte ab?

Tom Blades, der Bilfinger mit einem harten Sanierungskurs aus der Krise geführt hatte, war Ende Januar überraschend ausgeschieden. Er wolle sich auf seine Familie und sein Privatleben konzentrieren, so die Begründung des 64-Jährigen.

Der Aufsichtsrat, in dem vor allem Vertreter des Großaktionärs Cevian das Sagen haben, sucht eine langfristige Nachfolgelösung, das kann aber noch einige Monate dauern. Möglicherweise ist es auch gar nicht so einfach, einen neuen Spitzenmanager zu finden: So mancher Kandidat, so manche Kandidatin könnte angesichts ständiger Verkaufsspekulationen von einer ungewissen Zukunft im Konzern abgeschreckt werden. Das wollte Johansson nicht kommentieren, ebenso wenig die Gerüchte, dass sich neben Finanzinvestoren auch der französische Konkurrent Altrad für eine Übernahme von Bilfinger interessiere. „Der Vorstand fokussiert sich auf die Transformation von Bilfinger“, sagte sie lediglich.

Im Geschäftsjahr 2020 nahm der Umsatz von Bilfinger um 20 Prozent auf 3,461 Milliarden Euro gegenüber 2019 ab, eine Folge der Pandemie und des niedrigen Ölpreises. Der Konzern schloss das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem bereinigten Ebita von 20 Millionen Euro ab. Das Konzernergebnis stieg von 24 auf 99 Millionen Euro. Das deutliche Ergebnis-Plus hat das Mannheimer Unternehmen aber vor allem dem „Apleona-Effekt“ zu verdanken. Bilfinger hatte vor einigen Jahren die Sparte Gebäudemanagement, jetzt Apleona, an den Finanzinvestor EQT verkauft, aber noch einen großen Anteil daran behalten. Jetzt wurde Apleona weiterverkauft, und Bilfinger fließen 210 Millionen Euro zu.

4400 Stellen weniger

Die Einbrüche im Öl- und Gasgeschäft und Corona-bedingte Auftragsrückgänge führten zu einer deutlichen Reduzierung der Mitarbeiterzahl um 4400 auf knapp 29 000. Betroffen waren von dem Stellenabbau vor allem Norwegen, Großbritannien und die USA. Schon vor der Pandemie hatte Bilfinger ein Sparprogramm in der Verwaltung aufgelegt. Das hat zur Folge, dass jetzt rund 210 Beschäftige – und damit 70 weniger – in der Mannheimer Zentrale arbeiten.

Für 2021 gibt sich Johansson zuversichtlich und erwartet „eine deutliche Erholung“ des Geschäfts. Der aktuelle Lockdown habe keine Auswirkungen auf den Industriedienstleister und seine Kunden. Sie rechnet mit einem „deutlichen Umsatzwachstum“ und einer erheblichen Verbesserung des bereinigten Ebita.

Einen kleinen Beitrag dazu könnte ein ganz neues Geschäft leisten: die Umrüstung von Pharma-Anlagen auf die Produktion von Corona-Impfstoff verschiedener Anbieter. Johansson hält hier ein Auftragsvolumen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich für möglich.