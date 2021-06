Bike24 rollt sachte aufs Börsenparkett

Frankfurt. Andrés Martin-Birner muss zwei Mal ran. Beim ersten Mal war er zu zaghaft. Also muss der Chef und Mitgründer von Bike24 die schwere Glocke im Frankfurter Börsensaal am Freitagmorgen noch einmal kräftig und laut schütteln. Das ist Tradition, wenn ein neues Unternehmen den Schritt auf das glatte Börsenparkett wagt. Mit einem Lachen im Gesicht schafft es der grauhaarige 46-jährige Manager aus Dresden und schaut auf die blaue Tafel hinter sich: 15,30 Euro steht dort in großen Ziffern. Es ist der erste Kurs, zu dem die Aktie des Fahrrad-Händlers aus Sachsen an der Frankfurter Börse gehandelt wird. Serhad Gündogan, Handelsspezialist der Baader Bank, verkündet ihn am Freitagmorgen um 9.15 Uhr. Der Börsengang ist geschafft.

Martin-Birner bedankt sich bei allen Beteiligten für die intensive Arbeit seit Februar, als der Börsengang beschlossen wurde. Er erinnert an die Anfänge des Unternehmens vor 19 Jahren in einem 15 Quadratmeter großen Arbeitszimmer in Dresden. Heute bietet das Unternehmen 77 000 Artikel von 800 Herstellern, 5000 Räder vom Top-Rennrad bis zum E-Stadtrad stehen im Lager. „Es gab viele Etappen, auch mal Rückschläge. Das ist bei einer großen Rundfahrt nicht anders. Aber wir waren immer profitabel“, sagt Martin-Birner.

Seit 16 Monaten erlebe das Fahrrad wegen Corona einen unglaublichen Aufschwung. Das werde weiter gehen, ist er sich sicher. „Der Börsengang zeigt auch, was mit unternehmerischer Freiheit möglich ist.“ Am Samstag beginne die Tour de France. „Auch wir schielen auf das gelbe Trikot.“ Der sichtbar glückliche Bike24-Chef erinnert auch an das Lied der Band „Wir sind Helden“ aus dem Gründungsjahr des Unternehmens: „Gekommen um zu bleiben“. Das gelte auch für Bike24.

Expansion in Europa geplant

21,5 Millionen Aktien hat das Unternehmen im Rahmen einer Privatplatzierung abgegeben, wenn auch nur am unteren Ende der Spanne von 15 bis 19 Euro. 222 Millionen Euro fließen an den Mehrheitseigentümer, die Private Equity-Firma Riverside, 100 Millionen Euro an Bike24. Damit will das Unternehmen die Expansion in Europa vorantreiben, in Spanien, wo bei Barcelona ein neues Lager gebaut wird, sowie in Italien und Frankreich. Und dem Rekordjahr 2020 mit einem Umsatz von knapp 200 Millionen Euro und einem Betriebsgewinn von knapp 27 Millionen Euro soll ein weiteres Spitzenjahr folgen. Es sieht gut aus: Im ersten Quartal kletterte der Umsatz um 75 Prozent.

Bike24 ist jetzt auch die einzige deutsche Fahrrad-Aktie. Derby Cycle liefert vor zehn Jahren nur ein kurzes Gastspiel, die ostdeutsche Mifa rutschte in die Pleite. Anlegern blieben bisher nur die Papiere des niederländischen Anbieters Accell, des taiwanesischen Herstellers Giant und der japanischen Shimano. Klar hoffe er, dass nicht nur viele der 700 000 Kunden auch die Aktie kaufen, sagt Martin-Birner.