BGH-Urteil hat Folgen

Frankfurt. Die Commerzbank stellt sich auf Belastungen infolge des BGH-Urteils zu Bankgebühren ein. Das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) werde zu einer Rückstellung „im mittleren zweistelligen Millionenbereich“ führen, die im zweiten Quartal 2021 gebucht werde, sagte die Finanzvorständin des Frankfurter MDax-Konzerns, Bettina Orlopp, am Donnerstag bei einer Konferenz.

Der Vorstand halte gleichwohl an der Prognose fest, im Gesamtjahr die Erträge – also die gesamten Einnahmen – im Vergleich zum Vorjahr zu steigern, sagte die Managerin. Orlopp ist seit diesem Donnerstag Vize-Chefin der Commerzbank: Der Aufsichtsrat verlängerte ihren Vertrag am Vortag um fünf Jahre bis Juni 2026 und beförderte sie zur Stellvertreterin des seit Jahresbeginn amtierenden Konzernchefs Manfred Knof.

Das Gebührenurteil des BGH hat die Branche in Aufregung versetzt. Die Karlsruher Richter hatten Ende April in einem Verfahren um die Deutsche-Bank-Tochter Postbank entschieden, dass Banken bei Änderungen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) die Zustimmung ihrer Kunden einholen müssen. Die Klausel, wonach Geldhäuser von einer stillschweigenden Zustimmung ausgehen können, wenn Kunden einer Änderung nicht widersprechen, benachteilige Kunden unangemessen. dpa