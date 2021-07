BGH stellt klar: „Cum-Ex“-Aktiengeschäfte sind strafbar

Karlsruhe/Mannheim. Cum-Ex „Cum-Ex“-Verfahren. Mit undurchsichtigen „“-Geschäften haben Aktienhändler, Investoren und Banken den deutschen Fiskus jahrelang um Milliarden geprellt – und sich dabei strafbar gemacht. Das ist mit dem ersten Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in einem seit Mittwoch höchstrichterlich klargestellt. Der Straftatbestand der Steuerhinterziehung sei hier erfüllt, entschieden die Karlsruher Richterinnen und Richter.

Die „Cum-Ex“-Beteiligten hatten sich mit einem ausgeklügelten Verwirrspiel von den Finanzbehörden Kapitalertragssteuer erstatten lassen, die nie gezahlt wurde. Dafür wurden Aktien mit („cum“) und ohne („ex“) Dividendenanspruch in großen Paketen rund um den Stichtag für die Ausschüttung in rascher Folge hin- und hergeschoben, bis keiner mehr einen Überblick hatte. Die Gewinne wurden aufgeteilt.

Die obersten Strafrichterinnen und -richter verwarfen sämtliche Revisionen gegen ein Urteil des Bonner Landgerichts aus dem März 2020. Damit sind zwei Ex-Börsenhändler aus London rechtskräftig zu Haftstrafen auf Bewährung verurteilt, wegen Steuerhinterziehung beziehungsweise Beihilfe dazu. Nur einer der Schuldsprüche wurde noch abgeändert, das hat aber keine Auswirkungen auf die Strafe.

Der BGH bestätigte auch, dass einer der Männer Profite von 14 Millionen Euro und die in den Skandal verwickelte Privatbank M.M. Warburg mehr als 176 Millionen Euro zurückzahlen müssen. Das Hamburger Bankhaus hatte immer gesagt, die Angeklagten hätten auf eigene Rechnung gehandelt. Außerdem seien die Ansprüche aus einem Teil der Geschäfte zwischen 2007 und 2009 steuerrechtlich verjährt.

Der Mannheimer Steuerexperte Christoph Spengel von der Universität Mannheim begrüßte das Urteil. „Es ist ein Schuss vor den Bug für alle Beteiligten“, sagte er dieser Redaktion. Die Täter müssten nun damit rechnen, für ihr Mitwirken zu Haftstrafen verurteilt zu werden, sagte der Steuerrechtler.

Spengel kann sich durch das Urteil bestätigt fühlen. Er war schon immer der Ansicht, dass die „Cum-Ex“-Geschäfte strafbar sind. „Es gab zu keinem Zeitpunkt eine immer wieder behauptete Gesetzeslücke, das stellte das Gericht jetzt in aller Deutlichkeit klar“, so Spengel, der schon vor Jahren mit Blick auf „Cum-Ex“ vom „größten Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik“ gesprochen hatte. Die Konsequenzen des Urteils beschrieb Spengel so: „Vielen Banken drohen als Beteiligten hohe Nachzahlungen, was einige Institute auch in die Knie zwingen kann.“

Spengel geht davon aus, dass laufende und anhängige Gerichtsverfahren zu „Cum-Ex“ jetzt beschleunigt werden. Dem Vernehmen nach ermittelt die Staatsanwaltschaft in mehr als sieben Fällen gegen über 1000 Beschuldigte. „Insgesamt geht es um mehrere Milliarden Euro Kapitalertragsteuer, die zu Unrecht erstattet wurden und nun zurückgefordert werden können.“ (mit dpa)