Bewährung in Pleite-Prozess

Rhein-Neckar. Mit Blick auf ein umfassendes Geständnis hatten sich die Parteien in dem Prozess im Zusammenhang mit der Pleite der einst in Sinsheim ansässigen Aktiengesellschaft Maxxtec, Lieferant von Komponenten für Biomassekraftwerke, schon früh auf einen „Deal“ geeinigt. Und so war absehbar, dass die 3. Große Wirtschaftsstrafkammer am Mannheimer Landgericht am Donnerstag als Strafmaß für vorsätzlichen Bankrott und Betrug zulasten eines Geschäftspartners eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten, außerdem 5000 Euro Geldstrafe verhängt.

Angesichts der langen Verfahrensdauer – die Vorwürfe liegen mehr als ein Jahrzehnt zurück – gelten vier Monate bereits als verbüßt. In seinem letzten Wort hatte der Firmengründer bedauert, dass Maxxtec noch während des Niedergangs mit einem lettischen Unternehmen einen Vertrag über Komponenten für eine Biogasanlage abgeschlossen und über eine halbe Million Euro Anzahlung kassiert hatte, aber nicht mehr zu liefern vermochte. Der gesundheitlich angeschlagene 63-Jährige, so offenbarte der Prozess, lebt inzwischen am Existenzminimum. Ursprünglich saß noch ein 52-jähriger Wirtschaftsingenieur auf der Anklagebank. Weil er erst kurz vor der Pleite zu Maxxtec gekommen war, endete sein Strafverfahren schon am ersten Prozesstag mit einer Geldauflage von 15 000 Euro. wam