  Betriebsärzte bereit für Impfungen

Schon in wenigen Wochen könnten die Kapazitäten der Impfzentren nicht mehr ausreichen, um die zur Verfügung stehenden Vakzine zu verimpfen. Aus dem Impfstoffmangel könnte, wenn die Hersteller die zugesagten Liefermengen einhalten, ein Impfstoffüberschuss werden. Die Kassenärzte mahnen deshalb schon seit geraumer Zeit, die Voraussetzungen zu schaffen - sprich die Impfverordnung zu ändern und Fragen der Logistik und Vergütung zu klären - damit auch niedergelassene Ärzte in ihren Praxen impfen können. Derzeit können Impfungen nur in Impfzentren oder durch mobile Teams, für die die Bundesländer zuständig sind, stattfinden.

AdUnit urban-intext1

Nach den Kassenärzten betonen nun auch die Betriebsärzte, dass sie für Impfungen in den Unternehmen zur Verfügung stehen. „Wir wollen auf Geschwindigkeit kommen, das heißt, wir brauchen jeden Arzt“, betont der Präsident des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte (VDBW), Wolfgang Panter. In einem gemeinsamen Brief der beiden arbeitsmedizinischen Verbände, VDBW und Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin, heißt es, durch die Nutzung der vorhandenen betriebsärztlichen Strukturen in den Unternehmen sei in jedem Falle eine Entlastung der regionalen Impfzentren möglich, und die Durchimpfung von Beschäftigten auch in systemrelevanten Unternehmen könne beschleunigt werden. Größere Ausbruchsfälle, die auf Infektionen am Arbeitsplatz zurückgehen, ließen sich so ebenfalls in Zukunft verhindern.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Aktuelle Zahlen Coronavirus aktuell: Fallzahlen auf der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Main-Tauber-Kreis Wie viele Coronavirus-Fälle wurden in der Region registriert? Wir geben einen Überblick über die bestätigten Fälle in der Metropolregion Rhein-Neckar und im Main-Tauber-Kreis. Die Zahlen werden laufend aktualisiert. Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Täglich aktualisierte Grafiken Coronavirus: Fallzahlen und Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in Mannheim? Wie hoch ist die 7-Tage-Inzidenz? Wir geben einen aktuellen Überblick in Grafiken. Mehr erfahren Das Wichtigste auf einen Blick Die aktuelle Corona-Lage im Liveblog Wie verläuft der Kampf gegen die Corona-Pandemie in der Region, Deutschland und der Welt? Die aktuelle Lage im Liveblog. Mehr erfahren Link Nichts verpassen: Zum kostenlosen 30-Tage-Probe-Abo des Mannheimer Morgen Verschärfter Lockdown, Impfungen, milliardenschwere Wirtschaftshilfen – alle Entwicklungen zum Coronavirus: Jetzt 30 Tage gratis E-Paper und Morgenweb lesen Mehr erfahren

Wie die arbeitsmedizinischen Verbände weiter ausführen, könnten Betriebs- und Werksärzte außerdem mit dazu beitragen, Vertrauen in die neuen Impfstoffe aufzubauen. Das gelte insbesondere für den Impfstoff von Astra Zeneca, der leichter transportiert und nicht so tief gekühlt werden müsse wie etwa das Vakzin des Mainzer Herstellers Biontech und sich deshalb für Betriebe besser eigne. Zurzeit entwickelt sich das Produkt aber zum Ladenhüter, nachdem vermehrt Berichte über Geimpfte erschienen waren, die sich nach der ersten Injektion krank gemeldet hatten. „Bei den Impfreaktionen gibt es zwischen Astra Zeneca und Biontech keinen gravierenden Unterschied, die Art und Schwere typischer Reaktionen wie Kopfschmerzen, Frösteln oder Fieber sind ähnlich“, betont Panter. Der Organisationsaufwand, speziell in der Nachbereitung, sei bei einer Corona-Impfung allerdings generell höher als bei Grippeimpfungen, wie sie von Betrieben bereits seit vielen Jahren angeboten werden. „Bei der Grippe macht man einen Stempel ins Impfbuch, bei der Corona-Impfung erhalten das Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut, das zuständige Bundesinstitut für Impfstoffe, eine Meldung, in der Regel in Papierform.“

Die Unternehmen in der Region zeigen sich offen für Impfungen an ihren Standorten. Zugleich halten manche das Thema aber für verfrüht. Der Pharmakonzern Merck in Darmstadt etwa betont, dass unter 65-Jährige in der Impfpriorisierung noch nicht an der Reihe seien. Grundsätzlich sei es aber nichts Neues, Beschäftigten ein Impfangebot zu machen, so wie das alljährlich im Herbst gegen die Grippe geschehe. Ähnlich äußerte sich der Ventilatoren- und Motorenhersteller EBM-Papst in Mulfingen: „Wir analysieren die Situation täglich und sobald die gesetzlichen Möglichkeiten vorliegen, werden wir prüfen, ob das auch für uns Sinn macht.“ Auch das Pharmaunternehmen Roche in Mannheim teilt mit, sobald sich die Vorgaben ändern, „überprüfen wir die Impfmöglichkeiten für unsere Mitarbeitenden“. Gleiches gilt für Freudenberg in Weinheim: „Wir verfolgen diese Diskussion aufmerksam“. Alnatura nennt Impfungen gegen das Coronavirus „denkbar“, praktisch umsetzen ließe sich das dann allerdings nur auf dem Campus in Darmstadt, nicht in den einzelnen Filialen des Bio-Einzelhändlers.

AdUnit urban-intext2

Dass vor allem große Unternehmen mit eigenem werksärztlichen Dienst schnell in das Impfgeschehen einsteigen könnten, darauf verweist Heidelberger Druckmaschinen: Sofern die Voraussetzungen vorliegen, das heißt, die Impfverordnung das ermöglicht, sowie ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, könnten Impfaktionen in Betrieben zu einer Beschleunigung beitragen. „Die Prozesse hierzu sind etabliert.“

Auch der Mannheimer Energieversorger MVV erklärt, schnell an den Start gehen zu können: „Derzeit kann nur über die dafür speziell eingerichteten Zentren geimpft werden. Sobald sich daran etwas ändert, sind wir entsprechend vorbereitet.“ Der Walldorfer Softwarekonzern SAP verspricht: „Sobald eine breite, dezentrale Routineverimpfung laut nationaler Impfstrategie vorgesehen und erlaubt ist, wird SAP diese unterstützen. Hierzu zählen auch betriebliche Impfangebote zum Schutz und Wohl der Beschäftigten.“ Doch die Krux, auf die alle Unternehmen verweisen, bleibt: „Die regulativen Rahmenbedingungen hierfür sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings noch unklar.“

AdUnit urban-intext3

Die BASF hat mit den Vorbereitungen indes schon begonnen und geht noch einen Schritt weiter: Der Ludwigshafener Chemiekonzern will nicht nur der eigenen Belegschaft ein Impfangebot machen, sondern auch deren Angehörigen. Dafür will die BASF auf dem Werksgelände ein offiziell akkreditiertes Impfzentrum einrichten und wartet derzeit auf das finale Ok der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Wie eine Sprecherin des Unternehmens betont, wird es aber „keine Vorzugsbehandlung für Mitarbeiter“ geben. Die sind erst an der Reihe „sobald Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht und die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen geimpft sind“. Was mögliche Haftungsfragen angehe, sei BASF noch in der Prüfung und werde in Absprache mit den Landesbehörden agieren. Unklar ist auch noch, wie groß der Kreis der Angehörigen definiert wird.

AdUnit urban-intext4

Eine Sondersituation könnte für Beschäftigte in Krankenhäusern, Arztpraxen oder bei Pflegediensten entstehen, und zwar dann, wenn wissenschaftlich valide belegt ist, dass eine Corona-Impfung auch eine Weitergabe des Virus verhindert. Denn laut Infektionsschutzgesetz sind medizinische Einrichtungen verpflichtet, Maßnahmen zu treffen, um Infektionen zu verhüten. Eine dieser Maßnahmen könnte eine Impfung sein. Das bedeutet zwar nicht, dass sich ein Mitarbeiter einer Klinik impfen lassen muss, eine fehlende Immunisierung könnte aber zur Folge haben, dass ein Mitarbeiter nicht mehr in jedem Bereich eingesetzt werden kann. Theoretisch. Praktisch gibt es aber auch andere Maßnahmen zum Infektionsschutz, und auf die verweisen beispielsweise die Mannheimer Kliniken: medizinische Schutzmasken, regelmäßige Coronatests, Hygieneregeln, das Führen von Kontaktlisten. Und geimpft wird natürlich trotzdem - wie überall auf freiwilliger Basis.