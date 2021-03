Stuttgart. Sonderzahlungen für die Beschäftigten oder zum Ausgleich bei verkürzter Arbeitszeit, eine Corona-Prämie und mehr Optionen für Unternehmen im Krisenmodus: Nach mehr als drei Monaten Verhandlung haben Arbeitgeber und Gewerkschaft auch im Südwesten einen Abschluss in den Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie erzielt. Er basiert in wesentlichen Punkten auf dem Pilotabschluss aus Nordrhein-Westfalen, enthält aber auch viele Regelungen, die es nur in Baden-Württemberg gibt.

„Wir hatten eine harte Auseinandersetzung, aber immer fair, immer auch wertschätzend“, sagte der Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall, Wilfried Porth, am Mittwoch. „Wir haben ganz klar gezeigt, dass die Sozialpartner in der Lage sind, auch in schwierigen Situationen zukunftsweisende Vereinbarungen zu treffen.“ Für die Betriebe bedeute der Abschluss eine noch vertretbare Kostenbelastung mit belastbaren Möglichkeiten zur Abweichung und Planungssicherheit. „Das ist ein Tarifergebnis, das die Worte Augenmaß und kluge Austarierung verdient“, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger.

Optionen fürs Weihnachtsgeld

Eine der zahlreichen Besonderheiten im Südwesten ist, dass die Sonderzahlung nicht nur individuell für jeden einzelnen Beschäftigten verwendet werden kann, sondern auch kollektiv, wenn nur ein Teil der Belegschaft betroffen ist. Auch gibt es die Option, unter bestimmten Voraussetzungen das Weihnachtsgeld jeweils um die Hälfte zu senken oder zu erhöhen. Der Tarifbezirk Mitte mit Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland übernimmt den Pilotabschlusses aus NRW ebenfalls. dpa