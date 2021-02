Heidelberg. In dem erbittert ausgetragenen Streit zwischen dem Heidelberger Dosierpumpenhersteller ProMinent und seinem Betriebsrat hat die 10. Kammer des Mannheimer Arbeitsgerichtes nach gescheiterten Vergleichsbemühungen am Donnerstag einen Beschluss zu zwei strittigen Äußerungen verkündet – in einem Fall mit der Verpflichtung künftiger Unterlassung.

Meinungsäußerung zulässig

Im Mittelpunkt des Verfahrens hatten harsche Sätze gestanden, die im Dezember 2019 auf einer Mitarbeiter-Informationsveranstaltung gefallen waren. Einer der Geschäftsführer hatte dem Betriebsrat vorgeworfen, dieser verbringe zu viel Zeit mit Aktionen, Sitzungen und Besprechungen, so dass dadurch unerledigte Arbeiten von Kollegen übernommen werden müssten. Wie der Vorsitzende Richter Daniel Obst ausführte, hat die Kammer entschieden, dass solch eine Behauptung unzumutbar und deshalb künftig zu unterlassen sei.

Bei ProMinent liegen sich Management und Betriebsrat in den Haaren. © rothe

Auch ein „sich aufbauender Rechtfertigungsdruck“ gegenüber der Belegschaft stelle eine nicht hinzunehmende Behinderung der Betriebsratstätigkeit dar. Die Kammer stützt sich auf einen ähnlich gelagerten Fall, der bis zum Bundesarbeitsgericht ging.

Die ebenfalls heiß diskutierte Aussage des Geschäftsführers der Konzernmutter, wonach das Mitarbeitergremium mit seinen Forderungen im Unternehmen deutschlandweit einen Stellenabbau befördere, wertete das Arbeitsgericht hingegen als „zulässige Meinungsäußerung“ im betriebspolitischen „Meinungskampf“. Auch dem Arbeitgeber stehe das Recht auf freie Meinungsäußerung zu.