Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar sammelt schon jetzt Ideen für das bevorstehende Jubiläum der Fusion von Mannheim und Heidelberg: Auch wenn der Zusammenschluss als Wegbereiter einer wirtschaftlich vernetzten Metropolregion im Januar 1973 vollzogen wurde, so gab es am 21. Oktober vor 50 Jahren in Heidelberg das entscheidende „Ja“. Und dies war keineswegs selbstverständlich.

...