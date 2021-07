Beschäftigte im Einzelhandel streiken für mehr Geld

Mannheim. Mit Warnstreiks haben Beschäftigte aus dem regionalen Einzelhandel am Dienstag mehr Geld gefordert. Zu den Aktionen hatte die Gewerkschaft Verdi im Zuge der laufenden Tarifverhandlungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zwei Kaufland-Filialen in Mannheim (siehe unser Bild) und Dossenheim, zwei Mannheimer H&M-Häusern und bei Ikea in Walldorf aufgerufen. Insgesamt hätten sich circa 60 Beschäftigte beteiligt, sagte Sabine Möller, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi Rhein-Neckar. Verdi fordert unter anderem eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 4,5 Prozent plus 45 Euro – bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Auszubildende sollen 100 Euro mehr im Monat bekommen. Zudem pocht Verdi auf eine tarifliche Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 100 Prozent des Nettoverdienstes. tat

